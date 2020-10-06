Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'a böyle seslendi! /06 Ekim 2020 11:23

Erdoğan'a böyle seslendi!

İyi Parti Genel lideri Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nın baştan sona tutarsızlıklarla dolu olduğunu söyledi.

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Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yerden yere vurdu. 

Yeni Ekonomi Programı (YEP) "fiyasko" diye nitelendiren Akşener, "Damat bu sefer kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi, damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değil. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil." dedi.

"SÖYLER MİSİN DAMAT BEY, SEN NEREYE BAKIYORSUN?"

Albayrak'ın, "Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum" ifadesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Akşener, "Paramız değerini yitiriyorsa bil ki fakirleşiyoruzdur. Binlerce fabrikanın döviz borcu var. Ürettiğimiz her ürün ithalata bağlı. Döviz kuru arttığında peynir fiyatları bile artıyor. Bak teknoloji demiyorum 'peynir' diyorum, peynir. Bir ülkenin ekonomi bakanı, 'Ben döviz kurlarına bakmıyorum" diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin damat bey, sen nereye bakıyorsun?" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN ALBAYRAK'A: UTANMADAN "İSTİHDAM ODAKLI PROGRAM HAZIRLADIM" DİYOR^

Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilginç bir çağrıda bulundu: "Ekonomide zikzak yapmaktan vazgeçin. Derhal ekonomiden anlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı atayın." 

YEP'te istihdam hedefinin gerçekçi olmadığını vurgulayan Akşener, şunları dile getirdi: "Arkadaşımız (Albayrak) program lansmanında çıkıp 'bu program istihdam odaklı' diyor Geçen sene 28 milyon kişi çalışıyormuş, bu sene 26 milyon 700 bin. seneye 28 milyon kişi çalışacak diyor, iş gücüne katılım oranını düşürmüş sonra da utanmadan 'ben istihdam odaklı program hazırladım' diyor."
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