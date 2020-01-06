Samanyolu Haber /Gündem / ''Erdoğan'a boyun eğip İstanbul'a 'bedel' gönderdi'' /06 Ocak 2020 11:23

''Erdoğan'a boyun eğip İstanbul'a 'bedel' gönderdi''

Arnavutluk medyası, öğretmen Harun Çelik'in, 1 Ocak akşamı Tiran'daki cezaevinden polis aracıyla çıkartılıp apar topar Türkiye'ye gönderilmesini konuşuyor. Albeu.com sitesinde yayımlanan yorumda, Başbakan Edi Rama'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itaat ederek uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği kaydediliyor.

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Necdet Çelik | BÜKREŞ

Albeu.com'da çıkan yazıda, kasım ayı sonunda yaşanan deprem sonrası Erdoğan'ın depremzedelere vaad ettiği 500 konutun bedelini, Harun Çelik'i göndererek ödediği görüşü dile getiriliyor. Editoryal imzasıyla yayımlanan yorumun Türkçesi şöyle:

26 Kasım'da Arnavutluk'u sarsan ve 51 cana mal olan korkunç deprem henüz unutulmadı. Bu soğuk günlerde zihinler, soğukta açık havada kalanlara ve başını sokacak bir yer arayanlardan öteye gitmez.

Arnavutluk'a yardım edenleri hatırlarsak, en şaşırtıcı olanı Erdoğan'ın depremzedelere 500 ev inşa edeceği yönündeki ifadesiydi.
Herkes gizli amaçlarından endişelenerek, 'dokunulmaz hükümdar' Erdoğan'ın cömertliğinden şüpheleniyordu. 1 Ocak akşamı bu amaçlar gerçekleşti.

Gülen hareketinin bir öğretmeni ve üyesi olan Türk vatandaşı Harun Çelik, ardında geniş tartışmaları ateşleyerek Arnavutluk'tan gönderildi.

42 yaşındaki Harun Çelik, Rinas sınır polisi tarafından sahte vizeyle yakalandıktan sonra, 5 buçuk ay hapis cezasını çekti ve duruşması aniden 1 Ocak'a ertelenerek serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak, 42 yaşındaki şahıs, serbest bırakılmadı.
Hemen hapishaneden Lapraka'daki Göç Müdürlüğü'ne nakledildi. Birkaç saat boyunca yasadışı bir şekilde gözaltında tutulduktan sonra Çelik, polis arabaları tarafından alınıp Rinas Havalimanı'na götürüldü.

Sonrasında Air Albania uçuşuyla, terörizm faaliyetlerinden suçlandığı Türkiye'ye gönderildi ki, böyle bir şey temel insan özgürlüklerini doğrudan ihlal eden bir işlemdir.

Herkesin tatil olduğu, yolların boş ve medyanın habere ara verdiği 1 Ocak tarihi kasten seçilmiş, Tiran Mahkemesi ve hakim Kreshnik Osmani "azimle" çalışarak işi böylece karara bağlamışlardır.

Yürürlükteki yasaların, uluslararası sözleşmelerin ve insan haklarının aksine, bu karar bir kez daha AB üyeliğini ve elbette insanların demokratik bir devlette yaşadıklarına dair inancını tehlikeye atıyor gibi görünüyor.

Yasal yönden bakarsak, Avrupa Temel Hakları Antlaşması'nın 19. maddesi, 2. fıkrasında şu hüküm vardır: “Hiç kimse, ölüm cezası, işkence veya diğer insanlık dışı veya onur kırıcı muameleye maruz kalabileceği konusunda ciddi risk bulunan bir devlete sınır dışı edilemez ya da iade edilemez.”

O halde yeniden soralım: Başbakan Rama, Çelik ile Erdoğan'a bedel mi gönderdi?

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