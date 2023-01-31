Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a 'Bozüyük' demişler o 'bozuk' anlamış: Olan valiye oldu! /31 Ocak 2023 11:08

Erdoğan'a 'Bozüyük' demişler o 'bozuk' anlamış: Olan valiye oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreninde Bilecik Valisi Kızılkaya'yı azarladığı anlara ilişkin görüntüler gündem olmuştu. Olayın perde arkası ortaya çıktı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreninde Bilecik Valisi Kızılkaya'yı azarladığı anlara ilişkin görüntüler gündem olmuştu. 

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçen cuma Bilecik’in Söğüt ilçesi altın madeni açılışında, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı “azarlamasının” ardında yanlış anlamanın olduğu öğrenildi.

Buna göre, yetkililer Erdoğan’a Bozüyük ile Söğüt arasındaki 26 kilometrelik yoldan söz etti. Yolun “mıcır” denilen taşlardan oluştuğu ve kazaların olduğu anlatılarak Erdoğan’dan yolun beton asfalt olması talep edildi. Söğüt’te yapımı devam eden Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki yol projesindeki son etap ile ilgili de yolun sadece 6 kilometrelik bir bölümünün kaldığı bilgisi verildi. 

Ancak yetkililerin Bozüyük-Söğüt arasındaki yoldan söz ederken, yolun “bozuk” olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan’ın Bozüyük ilçesini “bozuk” olarak anladığı ve Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki yol çalışmalarıyla karıştırarak, Kızılkaya’ya Söğüt’teki yol yapımını sorduğu kaydedildi. 
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