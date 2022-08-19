Erdoğan'a 'Bu adama bedel ödetmeli' cevabı

Ukrayna dönüşü uçakta sorulara cevap veren AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmen listeleri iddiası sebebiyle hedef almış ve "Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli" demişti.





"KİMSE KORKMASIN..."

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Erdoğan “Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar” demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın" ifadelerini kullandı.







