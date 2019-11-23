Erdoğan'a unutamayacağı bir ders verdi!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, TV5'te "Ekonomi ve Ötesi" programında Hasan Basri Akdemir'in konuğu oldu.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın yatırımcılara yönelik "Türk Lirası kullanın" çağrısına mukabil Kahveci de Erdoğan'a bir çağrıda bulundu.





KAHVECİ: ÖNCE O İHALELERİN HAZİNE GARANTİLERİNİ TL'YE ÇEVİRİN





Kahveci, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bütün 'Kamu Özel İşbirliği ile Yürütülen Projeleri'ni, devletin özel sektöre yaptırdığı kamusal malların ücretlerini, Osmangazi Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Selim Köprüsü'nü, otobanları, şehir hastanelerini dolar ve euro olmaktan çıkaralım. Lütfen devletimiz hükümetimiz yapmış olduğu hizmetleri bir an önce TL'ye çevirsin, aksi takdirde vatandaşa veya ekonomiye işadamlarına 'TL kullanın' demenin farklı anlamı olur veya izah etmekte zorlanırız."

