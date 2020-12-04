Erdoğan'a destekte bir ayda sert düşüş

AKP'nin başına görev onayı verenlerin oranı yüzde 4,7 puan düştü.

Metropoll Araştırma şirketi, Tayyip Erdoğan’ın görev onayının bir önceki aya göre yüzde 4,7 puan düştüğünü açıkladı. Erdoğan’ın ekim ayında 50,9 olan görev onayı kasım ayında yüzde 46,2 oldu.





Erdoğan’a ekim ayında görev onayı vermeyenlerin oranı yüzde 44,7 olarak gerçekleşmişti, kasım ayında bu oran yüzde 46,6’ya yükseldi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı 23 Haziran İstanbul Belediye seçimlerinde yüzde 44,2’ye düşmüştü. Erdoğan’ın görev onayı 17 Aralık operasyonun olduğu ay yüzde 43,1’e, 7 Haziran 2015 seçimlerinde ise yüzde 37,5’e düşmüştü. Erdoğan’a en yüksek görev onayı ise yüzde 67 ile 15 Temmuz sonrasında olmuştu.





Metropoll Araştırma: AKP’lilerin yüzde 11’i Erdoğan’a görev onayı vermedi





Erdoğan’a görev onayı veren AKP’li seçmenler de azalma oldu. Geçen ay yüzde 91 olan onay, bu ay yüzde 85,1’e düştü. MHP’li seçmenler içinde Erdoğan’a onay verenlerin oranı yüzde 78,5’en yüzde 69.9’a düştü. MHP’lilerde onay vermeyenlerin oranı ise yüzde 20,8’den yüzde 27,6’a yükseldi.

