Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a ekonomi dersi falan vermekten vazgeçmek lazım; zaten anlamıyor /03 Şubat 2022 01:54

Erdoğan'a ekonomi dersi falan vermekten vazgeçmek lazım; zaten anlamıyor

Babacan: Erdoğan'ın bu sözlerini duyduktan sonra ona ekonomi dersi falan vermekten vazgeçmek lazım; zaten anlamıyor

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek. Daha düşecek'' sözleri için ''Erdoğan'ın bu sözlerini duyduktan sonra ona ekonomi dersi falan vermekten vazgeçmek lazım. Zaten anlamıyor, bilmiyor. Kendisine önce şu alfabeden başlayarak bir Türkçe dersi vermek gerekiyor. Sonra da abaküsten başlayarak bir matematik dersi vermek gerekiyor'' dedi. 

Parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, ''Beştepe, yönetimi altındaki tüm kurumlarla beraber adeta bir uydurulmuş gerçeklik dünyasında yaşıyor şu anda'' diyen Babacan, ''Bakın daha geçen cuma günü bir konuşma yaptı. Ne diyor bir izleyelim'' diyerek Erdoğan'ın enfaslyonla ilgili konuşmasını izletti. Babacan ardından şunları söyledi;

''Enflasyon daha da düşecek diyor ya. Sanki enflasyon düşmüş. Bir düşüş trendi var da 'Daha da düşecek' diyor. Hatırlarsınız bana hitaben ne diyordu, 'Bir de kalkmış bana ders veriyor. Deres vermeye çalışıyor.' diyordu değil mi? Açıkçası Erdoğan'ın bu sözlerini duyduktan sonra ona ekonomi dersi falan vermekten vazgeçmek lazım. Zaten anlamıyor, bilmiyor. Kendisine önce şu alfabeden başlayarak bir Türkçe dersi vermek gerekiyor. Sonra da abaküsten başlayarak bir matematik dersi vermek gerekiyor. Ya sayı saymayı da bilmiyor herhalde Allah aşkına enflasyonda bir düşme eğilimi var mı ki 'Daha da düşecek.' diyor. Hani enflasyon aylarca düşer 'Daha da düşecek.' dersin. Son 20 yılın da rekorunu da kıracak bir enflasyona 'Düşecek.' demek gerçekten bu ülkenin gerçeklerinden tamamen kopmuşluk. Başka bir şey değil. TÜİK bile son 8 aydır enflasyonun sürekli artrtığını açıklıyor.''
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