Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a erken seçim şoku! /10 Temmuz 2025 14:53

Erdoğan'a erken seçim şoku!

Saros Araştırma'nın 11 bin kişiyle yaptığı ankete göre erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 71.8'e çıkarken, halkın yüzde 67.6'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasına karşı çıkıyor. Erdoğan dün yaptığı açıklamada bir kez daha erken seçime karşı çıkmış ve sürenin sonuna kadar kullanılacağını söylemişti.

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Siyasal ve toplumsal eğilimleri izleyen Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin haziran ayında gerçekleştirdiği 11 bin kişiyle yapılan anket ile hem adalet algısı, hem erken seçim, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin halkın görüşleri ölçüldü.

“Ciddi Bir Adalet sorun Var”
Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, adalet sistemine duyulan güvendeki erozyonu gözler önüne serdi. Ankete katılanların yüzde 90’ı, Türkiye’de ciddi bir “adalet sorunu” olduğunu düşündüğünü belirtti.

Halkın yüzde 71.8’i Erken Seçim Talep Ediyor
Saros’un anketinde öne çıkan bir diğer önemli başlık, erken seçim talebiydi. Katılımcıların yüzde 71.8’i mevcut siyasi tabloya karşı erken seçim yapılmasını desteklediğini belirtti.

“Erdoğan’ın Yeniden Aday Olmasını İster Misiniz?”
Ankette dikkat çeken bir diğer soruda katılımcılara, “Bir erken seçim olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi.

Yüzde 67.6’lık büyük çoğunluk, “Hayır, istemem” yanıtını verdi.

Kalan yüzde 6 civarındaki kesim ise kararsız veya yanıt vermedi.

Bu sonuçlar, seçmenin büyük kısmının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olmasına sıcak bakmadığını gösterdi.
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