Erdoğan'a erken seçim şoku!

Siyasal ve toplumsal eğilimleri izleyen Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin haziran ayında gerçekleştirdiği 11 bin kişiyle yapılan anket ile hem adalet algısı, hem erken seçim, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin halkın görüşleri ölçüldü.





“Ciddi Bir Adalet sorun Var”

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, adalet sistemine duyulan güvendeki erozyonu gözler önüne serdi. Ankete katılanların yüzde 90’ı, Türkiye’de ciddi bir “adalet sorunu” olduğunu düşündüğünü belirtti.





Halkın yüzde 71.8’i Erken Seçim Talep Ediyor

Saros’un anketinde öne çıkan bir diğer önemli başlık, erken seçim talebiydi. Katılımcıların yüzde 71.8’i mevcut siyasi tabloya karşı erken seçim yapılmasını desteklediğini belirtti.





“Erdoğan’ın Yeniden Aday Olmasını İster Misiniz?”

Ankette dikkat çeken bir diğer soruda katılımcılara, “Bir erken seçim olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi.





Yüzde 67.6’lık büyük çoğunluk, “Hayır, istemem” yanıtını verdi.





Kalan yüzde 6 civarındaki kesim ise kararsız veya yanıt vermedi.





Bu sonuçlar, seçmenin büyük kısmının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olmasına sıcak bakmadığını gösterdi.