Erdoğan'a eski dostundan sert sözler

















ELEKTRİK ZAMMINA DA SERT ÇIKTI





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından iktidarı kızdıracak bir paylaşımda bulundu.Enerji, akaryakıt, gıda ve pek çok sektöre gelen zamlara yurttaşlar sert tepki göstermeye devam ederken bir tepki de Erdoğan'ın eski doktorundan geldi.Her defasında "Tüm servetim bu yüzük" laflarına atıfta bulunan Op. Dr. Çömez, "Geldiklerinde onların parmağında alyans, bizim elimizde altın vardı" dedi.Çömez, şöyle devam etti:"Bize gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler.Gözlerimizi açtığımızda, onların elinde devasa bir servet, bizde ise bir avuç hıyar vardı"Elektrik faturalarına gelen fahiş zamlardan sonra Op. Dr. Çömez, "Bir yaygara da ben koparayım" deyip 5 odalı bir evim var. Geçen ay elektrik ve doğalgaz faturam toplam 153.46 pound geldi. Saatlik ücretim 85 pound. 2 saat çalışıp bir ay ısınıyorum. YAYGARAM bu kadar…" paylaşımında bulundu