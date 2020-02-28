Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'a "gerçek dost" iması /28 Şubat 2020 11:37

Erdoğan'a "gerçek dost" iması

Suriye'nin kuzeybatısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib şehrinde Rusya destekli Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin bombardımanı sonucu 33 asker hayatını kaybetti, 50'ye yakın asker yaralandı. ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada “Türklerin kimin güvenilir ortak olduğunu, kimin güvenilir olmadığını görmesi gerekiyor.” dedi.

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Suriye'nin İdlib şehrinde 33 askerin şehit olmasının akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) ilk açıklama geldi. 

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison saldırının hemen akabinde Washington'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 

Hutchison, “Türklerin kimin güvenilir ortak olduğunu; kimin güvenilir olmadığını görmesi gerekiyor.” dedi.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Erdoğan'a sert imalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile olan yakınlaşmasına atıf yapan Hutchison, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim onların geçmişte ve gelecekte ortakları olduğumuzu görür. S-400'ten vazgeçmeleri gerekiyor.” dedi.

AB’DEN DE BENZER AÇIKLAMA

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Rusya ve İran destekli Esed rejimine bağlı kuvvetlerin İdlib'te TSK mensuplarına yönelik saldırısının akabinde bir mesaj yayımladı. 

Üzgün olduğunu belirten Amor  yaşanan gelişmeler sebebiyle mülteciler için de endişe duyduğunu ifade etti. Amor,  Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin yeni dostlarından çok daha güvenilir olduğunu söyledi. 

Raportör tek taraflıktan uzak durulması çağrısını da yaptı.

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.
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