Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a "Gezi'de camilerimiz yakıldı" sözleri soruldu: Adres ver! /06 Haziran 2022 17:36

Erdoğan'a "Gezi'de camilerimiz yakıldı" sözleri soruldu: Adres ver!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemlerine ilişkin 'camilerimiz yakıldı' iddiası Meclis gündemine taşındı. Erdoğan'a hangi camilerin yakıldığı soruldu.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemleri süreci ile ilgili “Camilerimiz yakıldı” şeklindeki açıklamasını Türkiye Büyük Milelt Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın gezi eylemlerinde yakıldığını iddia ettiği camilerimizin isimleri ve adresleri nedir?” sorusunu yöneltti.

Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Çıray, önergesinde; Erdoğan’ın partisinin Kızılcahamam’da yaptığı 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda; Gezi Direnişi'ne yönelik, "Bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi" açıklamasını yaptığını anımsattı.

Çıray, şu değerlendirmeleri yaptı.

"Seçimlerin de yaklaşmasıyla birlikte topluma yönelik hakaretamiz sözler ve gerçek dışı iddialarla yapılmak istenen şey en başta ülkemizin yaşadığı ekonomik buhranın konuşulmasının önüne geçilmek istenmesidir. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranı açıklanmış ve milletimiz her güne yeni bir zamla uyanırken, sayın Erdoğan planlı bir biçimde ortaya yeni bir tartışma konusu atarak halkın gerçekleri konuşmasının önüne geçmek istiyor. Bunu yaparken AK Parti’den koparak millet ittifakına yönelen muhafazakâr seçmenleri inançları üzerinden kışkırtarak konsolide etmenin derdinde. Millete hakaret ve iftiranın nedeni kaybetmenin telaşından. Bu kutuplaştırma siyaseti kimseye kazandırmaz. Eğer yakılan camiler ile ilgili resmi kayıtlar kamuoyu ile paylaşılmaz ise Erdoğan iftiracı bir cumhurbaşkanı durumuna düşer.

'KANITLAMAK ZORUNDADIR'
Gezi eylemlerinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ancak siyasi iktidar ne camide içki içenleri kanıtlayabildi ne de Kabataş’ta yaşandığını iddia ettikleri olayı, dedi. Şimdi ise gezi eylemlerinde camilerin yakıldığını iddia eden Sayın Erdoğan bunu kanıtlamak zorundadır. Camilerin adreslerini ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale kayıtları ile camilerin hasar tespit tutanaklarının açıklanması gerekir."

Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti:

* Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın gezi eylemlerinde yakıldığını iddia ettiği camilerimizin isimleri ve adresleri nedir?

* Yakıldığı iddia edilen camilerimize itfaiye ekipleri müdahale etmiş midir? Müdahale ettiyse itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale ettikleri yer, gün, saat kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

* Yangınlar sonrası camilerde oluşan hasar tespit tutanaklarını ve görüntülerini paylaşmayı düşünüyor musunuz?
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