Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a gönderilen zarfta 'siyanür' şüphesi /19 Kasım 2019 22:12

Erdoğan'a gönderilen zarfta 'siyanür' şüphesi

Kahramanmaraş'tan bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği zarfın üzerine "Siyanür içeceğim" yazması üzerine polis alarma geçti.

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Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan, üzerinde 'siyanür içilecek' yazan mektubun sahibi yakalandı. Mektupta siyanür bulunmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış'ı (56) yakaladı.

Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış'ın mektuba 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye de not düştüğü öğrenildi. Mektupta siyanür bulunmadığı belirtildi.
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