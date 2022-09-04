Erdoğan'a göre kişi başına düşen milli gelir aylık 14 bin TL

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak" şeklindeki sözlerine CHP'den yanıt geldi.







CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Kişi başı milli gelir 9 bin 500 dolarmış. Aylık 791 dolar. Yani dolar kurunu 18 liradan hesap edersek 14 bin 250 lira. Bu parayı kazanan kim var? Ülkenin yarısından fazlası asgari ücretli veya emekli. Emekli maaşı 3 bin 500, asgari ücret ise 5 bin 500 TL. Emekli yıllık 42 bin, asgari ücreti ise 66 bin kazanıyor. Dolar kuruna böldüğümüzde 4 bin dolar bile etmiyor” ifadelerini kullandı.





CHP’li Başevirgen “Asgari ücretlinin yıllık geliri 66 bin TL . Yani bugünkü kurla 3 bin 666 dolar. 3 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin ise yıllık geliri 42 bin TL yani 2 bin 333 dolar. Asgari ücretlinin 5 bin 834 doları ile emeklinin 7 bin 167 doları nerede?” diye sordu.





“REFAH DEĞİL YOKSULLUK BÜYÜYOR”

Erdoğan’ın her fırsatta yurttaşlardan "sabır" ve "dua" istediğini söyleyen Başevirgen, “Rakamlarla göz boyamaktan vazgeçsinler. Hayatın acı gerçekleri yurttaşları vuruyor. Açlık sınırı 6 bin 840 lira oldu ve asgari ücretin çok üzerine çıktı. 42 milyondan fazla yurttaşımız açlık sınırı altında yaşıyor. Yoksulluk sınırı 22 bin 300 liraya ulaştı. Bu sınır altında yaşam mücadelesi verenlerin sayısı ise 38,4 milyon kişi. Devletten yardım alan yurttaşlarımızın sayısı 11 milyonu geçti. Cumhurbaşkanının açıklamaları doğru olsa bu acı tablo yaşanmaz. İşin aslı şudur ki, refah değil yoksulluk büyüyor” dedi.





“DAR GELİRLİLER BÜYÜME PASTASINDAN PAYINI ALAMIYOR”

Erdoğan'ın açıklamasında övünerek bahsettiği büyümenin yoksul halkı değil milyonerleri büyüttüğünü söyleyen Başevirgen, “Emeğin karşılığı yok. Emek kesiminin payı yüzde 24,5’e gerilerken sermayenin aldığı pay yüzde 54’e yükseldi. Hani aynı gemideydik? Bir taraf daha da yoksullaşırken diğer taraf hızla zenginleşmeye devam ediyor. Büyüyen yurttaşların geliri değil, yaratılan milyonerlerin banka hesapları. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen son dört yılda milyoner sayısı yüzde 323, milyonerlerin mevduatları ise yüzde 339 oranında arttı. Dar gelirliler büyüme pastasından payını alamıyor. Gelir eşitsizliği apaçık ortada" diye konuştu.