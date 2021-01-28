Erdoğan'a göre Türkiye korona aşısı projelerinde dünya üçüncüsü oldu

Erdoğan, "Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar" diye konuştu.





Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, 3 aşı adayının faz çalışmalarına başlamak üzere olduğunu açıkladı, “Yenilikçi aşı adaylarının yerli üretimi konusunda çalışıyoruz” dedi. Erdoğan, sözlerini "DSÖ verilerine göre Amerika ve Çin’den sonra Covid-19 konusunda aşı projesi yürüten 3. Ülke durumundayız" diyerek tamamladı.



