Samanyolu Haber /Sağlık / Erdoğan'a göre Türkiye korona aşısı projelerinde dünya üçüncüsü oldu /28 Ocak 2021 18:12

Erdoğan'a göre Türkiye korona aşısı projelerinde dünya üçüncüsü oldu

Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'nin ABD ve Çin'den sonra Koronavirüs konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke olduğunu öne sürdü.

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Erdoğan, "Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar" diye konuştu.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, 3 aşı adayının faz çalışmalarına başlamak üzere olduğunu açıkladı, “Yenilikçi aşı adaylarının yerli üretimi konusunda çalışıyoruz” dedi. Erdoğan, sözlerini "DSÖ verilerine göre Amerika ve Çin’den sonra Covid-19  konusunda aşı projesi yürüten 3. Ülke durumundayız" diyerek tamamladı.

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