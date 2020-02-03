'Erdoğan'a görev onayı' için son anket: Onaylayanlar yüzde 41'e kadar düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı hızla düşüyor. Metropoll Araştırma’nın son yaptığı “Erdoğan Ocak 2020” anketine göre Erdoğan’ın görevini onayların oranı yüzde 41,9’a düştü.





Erdoğan’ın görevini onaylayanların oranı ise Ekim 2018’den bu yana en düşük seviyede.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen destek Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği askerî harekât sırasında yüzde 48'e kadar çıkmıştı. Metropoll'e göre kriz dönemlerinde Erdoğan'a verilen görev onayında düzenli bir yükselme gözlemleniyor.



