Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'a görev onayı' için son anket: Onaylayanlar yüzde 41'e kadar düştü /03 Şubat 2020 19:06

'Erdoğan'a görev onayı' için son anket: Onaylayanlar yüzde 41'e kadar düştü

Metropoll araştırma şirketinin "Erdoğan Ocak 2020" anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı yüzde 41,9'a düştü. Erdoğan'a destek Barış Pınarı Harekâtı döneminde yüzde 48'e kadar çıkmıştı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı hızla düşüyor. Metropoll Araştırma’nın son yaptığı “Erdoğan Ocak 2020” anketine göre Erdoğan’ın görevini onayların oranı yüzde 41,9’a düştü.

Erdoğan’ın görevini onaylayanların oranı ise Ekim 2018’den bu yana en düşük seviyede.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen destek Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği askerî harekât sırasında yüzde 48'e kadar çıkmıştı. Metropoll'e göre kriz dönemlerinde Erdoğan'a verilen görev onayında düzenli bir yükselme gözlemleniyor.

Anket sonuçları, MHP seçmeninin yüzde 62,2'sinin Erdoğan'a destek verdiğini gösteriyor. Erdoğan'a görev onayında en düşük destek ise HDP ve CHP seçmeninden geliyor.

Kararsızlar dağıtılmadan HDP seçmeninin yüzde 82,3'ü Erdoğan'a görev onayı vermiyor. CHP seçmeninin yüzde 87,4'ü de Erdoğan’ı desteklemiyor.

Ankete göre İYİ Parti seçmeninin sadece yüzde 6,7’si Erdoğan’a destek veriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Erdoğan'a görev onayı' için son anket: Onaylayanlar... Sonraki Haber >>

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:27:26