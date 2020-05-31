Erdoğan'a güvendi, iflas etti!

Çeşitli ülkelerdeki bankalar Palmali Holding Company isimli şirketin 900 milyon dolarlık borcunu tahsil etmek için birbiri ile yarışıyor. Alman bankası, kredisi ödenmeyen gemilere el koydu ve devir işlemlerine başladı.

Rusya mahkemesi, şirketin iflasını onaylayınca Rus banka, kredisi ödenmeyen gemileri geri aldı.

Gemiler para etmeyince İngiltere’ye koşan bankanın talebi sonrası İngiltere Yüksek Mahkemesi, Mansimov’un tüm dünyadaki mal varlıkları ve banka hesaplarının dondurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verdi.

TUTUKLANDI, ŞİRKETLERİNE AKP'YE YAKIN İSİMLER ÇULLANDI

İşadamı Mübariz Mansimov 15 Mart günü gözaltına alınmış, 17 Mart'ta tutuklanarak İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Mansimov tutuklandıktan sonra İstanbul Levent'teki otelin eski içişleri bakanı Mehmet Ağar tarafından gasp edildiği iddia edilmişti. Ağar iddialara mukabil sessiz kalmıştı.

Saray medyası Mansimov'un Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu iddiası ile tutuklandığını iddia etse de Mansimov'un Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kilit bir rol üstlendiği ve "bu üç siyasetçinin gizli kasası" olduğu belirtiliyordu.

Dünya denizcilik sektörüne verdiği kredilerle bilinen ve eski adı "HSH NORDBANK" olan Almanya merkezli Hamburg Commercial Bank (HC BANK), Palmali Dry Holding ve Palmali Holding'e verdiği kredileri tahsil edemeyince gemileri haczetti.





6 kuru yük gemisinin satın alımıyla ilgili kullandırılan kredilerden kalan 27 milyon dolarlık bölümün 2018 yılından beri ödenmemesinden dolayı; 2006 yapımı "MIRZAAGA KHALILOV" ile 2007 yapımı "NAKHCHIVAN", "ISMAYIL SHIKHLY", "SHIRVAN', "RIAD AHMEDOV" ve "AKHMED MAHMUDOV" isimli gemilere el kondu.







BANKA, GEMİLERİN DEVRİ İÇİN İŞLEMLERE BAŞLADI





Hamburg Commercial Bank, Palmali Holding'e gönderilen resmi yazıda 2006 yılında kullanılan kredi borçlarının bugüne kadar 5 kez yapılandırıldığı, 2018 yılının ilk çeyreğinden beri kredi borçlarının ödenmediği, Palmali Holding tarafından yapılan anlaşmalara hiçbir şekilde uyulmadığı kaydedildi.





Mansimov, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in kurduğu BMZ Denizcilik'e ait tankerleri kiralamıştı.





RUSYA MAHKEMESİ GEMİLERİ SATIŞA ÇIKARTTI







2018 yılı kasım ayında Rusya Rostov Tahkim Mahkemesi, İstanbul merkezli Palmali Denizcilik iştiraki Malta merkezli Palmali Holding bünyesindeki Palmali Rostov LLC'nin, Rus Sberbank'a olan 220 milyon dolar borcuna karşılık iflasını onayladı.





İflasın onaylanmasıyla şirket yönetimine atanan kayyım, Palmali LLC'nin borçları ve varlıklarını belirledi. Rusya'da yaklaşık 40'a yakın şirket, banka ve kredi kuruluşlarına 300 milyon dolara yakın borcu olan Palmali Rostov LLC 'nin mülkiyetinde bulunan 46'sı petrol tankeri toplam 52 parça gemiye el konuldu.





Rostov İflas Mahkemesi tarafından 2019 yılı Eylül ayında 43 gemi satışa çıkarıldı.





RUS BANKA GEMİLER PARA ETMEYİNCE İNGİLTERE'YE KOŞTU





Rus Sberbank tarafından satışı istenen gemiler satılamadığı için alacağına kavuşamayan Sberbank, bu kez alacağının tahsili için Mübariz Mansimov ve sahibi olduğu Palmali Holding'in tüm dünyadaki banka hesaplarına ve malvarlıklarına el koyulması yönünde İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden karar çıkardı.





Sberbank'ın önceden kazanmış olduğu tahkim kararı gereğince İngiltere Yüksek Mahkemesi müracaaıt kabul ederek 4 Mayıs 2020'de verdiği ihtiyati tedbir kararıyla, Palmali Holding ve Mübariz Mansimov'un tüm dünyadaki mal varlıkları ve banka hesaplarının dondurulması kararını aldı.







MANSİMOV HAPİS CEZASI DA ALABİLİR





Dünya çapında tüm malvarlıklarının dondurulması niteliğinde olan ihtiyati tedbir kararına göre mahkemeden aksi yönde bir karar alınıncaya kadar Mübariz Mansimov ve şirketi Palmali Holding, İngiltere ve Galler'de bulunan 261 milyon 944 bin 652 dolar olan mal varlıklarını İngiltere ve Galler'den çıkaramayacak.





Mansimov İngiltere ve Galler dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan aynı değerdeki mal varlıklarını da herhangi bir şekilde elden çıkaramayacak.





Karar göre Mansimov'un ticaret yapması, değerini düşürücü tasarruflar da dahil olmak üzere mal varlıkları üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunması da yasak.