"Erdoğan'a güvenmiyoruz" mesajı

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) tarafından Hamburg Bilim ve Eğitim Sendikası'nda (GEW) "Ortadoğu'da Paylaşım Kavgası ve Suriye'de Süren Savaş" konulu panel düzenlendi.





Sol Parti (Die Linke) Hamburg Milletvekili Deniz Çelik'in moderatörlüğünü üstlendiği sempozyuma Ortadoğu uzmanı gazeteci Fehim Taştekin'in yanı sıra Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve DİDİF Hamburg Başkanı Dilan Baran konuşmacı olarak katıldı.





"ABD IŞİD KONUSUNDA TÜRKİYE SANA GÜVENMİYORUZ DEMİŞ OLDU"





Gazeteci Fehim Taştekin terör örgütü IŞİD'in kurucusu Ebubekir el-Bağdadi'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri tarafından öldürüldüğü operasyonda İncirlik Üssü'nü kullanmamasını manidar buldu.





Taştekin, "Bu operasyon -Türkiye'nin IŞİD konusunda sahtekârlığını ortaya çıkardı. ABD İncirlik Üssü'nü kullanmadı. Irak'ın kuzeyindeki Erbil hava sahasının kullanılmasıyla ABD, Erdoğan'a 'IŞİD konusunda sana güvenmiyoruz' demiş oldu. Türkiye sınırlarının dibinde karargâhlar bulunmasına ve Türk istihbaratının her yerde olmasına rağmen, ABD Bağdadi'ye yönelik operasyonda Türkiye'ye güvenmediğini göstermiş oldu." dedi.





"ABD, KÜRTLERİ MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYOR"





Taştekin, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobane'nin Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranmasına rağmen ABD'ye davet edilmesine de temas etti: "ABD terörle mücadelede Kürtleri müttefik olarak görüyor."





Gazeteci Fehim Taştekin, Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen panelde Amerika'nın el-Bağdadi operasyonu esnasında Erdoğan'a "IŞİD'e karşı iki yüzlü bir siyaset takip ediyorsun" mesajını verdiğini söyledi.





Taştekin, Erdoğan'ın Kürtlere saldırmasının sebeplerini ise 4 maddede şöyle sıraladı:





"1. Erdoğan Kürtlerin bölgede özerklik statüsünü almasını istemiyor. Bölgede sadece Erdoğan'ın şahsi hırsları değil; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), asker, Milliyetçi Hareket Parti (MHP gibi devletin resmi ideolojisini yürüten bir politika ile saldırı politikası egemen.





2. Erdoğan eğittiği Suriye Milli Ordusu ile Suriye'de alternatif bir ordu oluşturmak istiyor.





3. Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'ye pay dayatmak isteniyor.





4. Yeni Osmanlıcılık hayali. Açıkça dile getirilmesi de 'yeniden diriliş' anlamında Yeni Osmanlıcılık yayılmacı politika güdülerek bölgede egemen olunmak isteniyor."





Artı Gerçek'in haberine göre DİDİF Başkanı Baran ise Suriye ve Türkiye politikasında Almanya'nın takip ettiği dış politikayı eleştirerek, Angela Merkel hükümetinin savaş karşısında sessiz kaldığını söyledi.