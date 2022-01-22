'Erdoğan'a hakaret' bilançosu: 160 bin 169 soruşturma, 35 bin 507 kamu davası!

Erdoğan: 38 bin 581 Abdullah Gül: 848 Kenan Evren: 340 Turgut Özal: 207 Ahmet Necdet Sezer: 163 Süleyman Demirel: 158

CHP'Lİ KARACA: ERDOĞAN DÖNEMİNDE 38 BİN 581 KİŞİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVASI AÇILDI





CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın hazırladığı rapora göre; Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten 2020 yılına kadar, toplam 38 bin 581 kişi hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açıldı.

Rapora göre; 1994-2014 arasında cumhur­başkanına hakaret suç­laması ile hakkında dava açılan kişi sayısı bin 138 oldu. 2014-2020 yılları arasında ise bu sayı 38 bin 581'e ulaştı. 2020 yılında, bu kapsamda yargılanan 9 bin 773 sanıktan 3 bin 655'i hakkında mahkumiyet kararı verildi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekim 201!de, ABD'de katılabildiği tek televizyon programı olan CBS'teki 'Face the Nation' programında yalan söylemede, gerçeklerin üzerini örtmede ne kadar mahir olduğunu bir kez daha ispatlamıştı. O röportaj sırasından büyük bir soğuk kanlılıkla yalan söyleyerek 'Benimle alakalı açılmış herhangi bir hakaret davası yok' diyebilmişti..



ERDOĞAN, ‘BENİM HAKKIMDA AÇILMIŞ BÖYLE DAVALAR YOK’ DEMİŞTİ





Gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alınması ile yeniden gündeme gelen "Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları" 2020 verilerine göre zirveye ulaştı.Söz konusu suç kapsamında savcılıklar, 2014 yılında 682, 2015 yılında 7 bin 216, 2016 yılında 38 bin 254, 2017 yılında 20 bin 539, 2018 yılında 26 bin 115, 2019 yılında 36 bin 66 soruşturmaya bakmıştı. Bu süreçte açılan soruşturmaların 27 bin 717’sinde kamu davası açılmasına karar verilmişti. 2020 verileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde 299’uncu maddeden açılan kamu davası sayısı da 35 bin 507’ye yükselmiş oldu.Akademisyen Yaman Akdeniz, Erdoğan'a hakaret davaları ile ilgili hazırladığı grafiği sosyal medya hesabından paylaştıRaporda; Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan davalardaki sanık sayısının, bir önceki döneme göre yüzde 420 artarak 848'e çıktığı kaydedildi. Erdoğan ilk 4 yıllık gö­rev süresinde açılan davalardaki toplam sanık sayısının ise bir önceki döneme göre yüzde 2 bin 52 artış gösterdiği vurgulandı.AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında gittiği ABD’de CBS kanalına bir röportaj vermişti. Erdoğan, gazeteci Margaret Brennan'ın "İnsan hakları örgütleri, sadece size hakaret etmekten dolayı 100 bin vatandaşın soruşturulduğunu söylüyor" sözlerini, "Siz bunlara inanıyorsunuz yani. Sizin o uluslararası kurumlar dediklerinize ben güvenmiyorum. Benim hakkımda açılmış böyle davalar falan yok. Bakın sizi de aldatıyorlar, siz de bunlara inanıyorsunuz. Bunları kaynağında araştırıyor musunuz?” şeklinde cevaplamıştı.