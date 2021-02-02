Erdoğan'a hakaret davasında AİHM'den 15 yıl sonra karar geldi

AİHM, 2011 yılında yapılan başvuruda Türkiye’nin ifade özgürlüğüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.







1986 yılında Türkiye’ye yerleşen Michael Dickinson isimli 1950 doğumlu İngiliz vatandaşı, lise ve üniversitelerde öğretmenlik dışında kolaj sanatçısı olarak faaliyet gösteriyordu.





Michael Dickinson, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonunun, Irak işgaline karşı 11 Mart 2006'da düzenlediği sergide, Recep Tayyip Erdoğan'ı eski ABD Başkanı George W. Bush'un köpeği şeklinde tasvir ettiği için bir süre tutuklu kalmıştı.





Kadıköy Mahkemesi, Ceza Yasası'nın (TCK) 125. maddesi uyarınca Erdoğan'ın "gururunu ve saygınlığını" ayaklar altına aldığına hükmettiği Dickinson'u 425 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra bu ceza paraya çevrilmişti.





Dickinson, 2011 yılında yaptığı başvuruda Türkiye’nin ifade özgürlüğüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği şikayetinde bulunmuştu.