Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı: 'Hırsız, katil olsaydım cezaevine gitmezdim'

Ekmek açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanıp 9 gün cezaevinde kalan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ilk kez çıktığı canlı yayında “Hırsız olsaydım, cezaevine gitmezdim” dedi.







HIRSIZ, KATİL, EROİN TÜCCARI OLSAYDIM CEZAEVİNE GİRMEZDİM

Katıldığı bir canlı yayında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için 20 sene başında aynı yöneticiler duruyor” Kolivar, Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanıp 9 gün cezaevinde kaldı. Kolivar, serbest kaldıktan sonra çıktığı ilk canlı yayında ‘Ben eğer hırsız olsaydım, eroin tüccarı olsaydım, katil olsaydım bu tip meziyetlerim olsaydı ben o cezevine gitmeyecektim. Anayasal fikrimi açıkladığım için oraya gittim” dedi.





DAHA ÖNCE BAŞKA BİR TELEVİZYON KANALINDA DA SÖYLEDİM

Kolivar, toplumla ilgili sözlerini daha önce başka bir televizyon kanalında da söylediğini belirterek, “Dan diye dememişim de bebeklere yumurta süt yedirin demişim, beyinleri gelişsin demişim. Bu televizyoncular toplumla milleti ayıramayacak kadar cahil mi? Ben toplum diyorum vay sen Türk milletine hakaret ettin. Toplumun milletle ne alakası var?” dedi.



