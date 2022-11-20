Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı: 'Hırsız, katil olsaydım cezaevine gitmezdim' /20 Kasım 2022 11:57

Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı: 'Hırsız, katil olsaydım cezaevine gitmezdim'

"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Hırsız, katil, eroin tüccarı olsaydım, cezaevine gitmezdim" dedi.

SHABER3.COM

Ekmek açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanıp 9 gün cezaevinde kalan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ilk kez çıktığı canlı yayında “Hırsız olsaydım, cezaevine gitmezdim” dedi.

HIRSIZ, KATİL, EROİN TÜCCARI OLSAYDIM CEZAEVİNE GİRMEZDİM
Katıldığı bir canlı yayında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için 20 sene başında aynı yöneticiler duruyor” Kolivar, Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanıp 9 gün cezaevinde kaldı. Kolivar, serbest kaldıktan sonra çıktığı ilk canlı yayında ‘Ben eğer hırsız olsaydım, eroin tüccarı olsaydım, katil olsaydım bu tip meziyetlerim olsaydı ben o cezevine gitmeyecektim. Anayasal fikrimi açıkladığım için oraya gittim” dedi.

DAHA ÖNCE BAŞKA BİR TELEVİZYON KANALINDA DA SÖYLEDİM
Kolivar, toplumla ilgili sözlerini daha önce başka bir televizyon kanalında da söylediğini belirterek, “Dan diye dememişim de bebeklere yumurta süt yedirin demişim, beyinleri gelişsin demişim. Bu televizyoncular toplumla milleti ayıramayacak kadar cahil mi? Ben toplum diyorum vay sen Türk milletine hakaret ettin. Toplumun milletle ne alakası var?” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı: 'Hırsız,... Sonraki Haber >>

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:19