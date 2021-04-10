Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'a hakaret' yurttan atılma sebebi odu /10 Nisan 2021 11:37

'Erdoğan'a hakaret' yurttan atılma sebebi odu

Bir öğrencinin yurtlarda barınabilmesi için uyması gereken şartlar genişletildi. Öğrenci kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmışsa yurtla ilişiği kesilecek. “Cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmamak" da yeni şartlardan biri.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurtlarda barınma şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre bir öğrencinin yurtlarda barınması için “cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmamak” şartı da aranacak. Öğrencinin bu fiili yurttayken yapması durumunda ise öğrencinin, öğrenimi süresince bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek.
 
YENİ KRİTERLER: DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR, CUMHURBAŞKANINA HAKARET…
 
Yönetmelik ile öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak şartların kapsamı da genişletildi. Buna göre, taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, gibi suçlardan mahkûm olmaması ve yurt başvurusu yaptığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması şartı da aranacak.

Hürriyet’in haberine göre devlete göre terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin, devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilecek.
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