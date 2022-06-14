'Erdoğan'a hakaret'te rekor: 1 yılda 48 bin kişiye soruşturma açıldı

2018 yılında gerçekleştirilen referandum ile geçilen Başkanlık Sistemi’nin ardından çok sayıda yurttaş, TCK’nin 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca soruşturma geçirdi. TCK’de, “Devletin Egemenlik Alametleri ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen ve “İfade özgürlüğünün önündeki en büyük engel” olarak değerlendirilen 299 ve 301’inci maddeler, adeta iktidarın muhalifleri cezalandırma aracına dönüştürüldü.







Adalet Bakanlığı’nın verileri de genç yaşlı çok sayıda yurttaş hakkında TCK’nin 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca soruşturma açıldığını ortaya koydu. Verilere göre, 2021 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 48 bin 69 kişi soruşturma geçirdi.





ÇOCUKLARI DA SUÇLADILAR

Birgün'ün haberine göre 2021 yılında TCK’nin 299 ve 301’inci maddelerine muhalefet suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan kişi sayısı da 12 bin 670 oldu. Bu kişilerin 134’ünü 12-15 yaş arası, 273’ünü ise 15-18 yaş arası çocuklardan oluşturdu. Yargılananlar içinde yabancı uyruklu olanların sayısının ise 224 olduğu bildirildi.







Yargılamanın ardından, “Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suç” işlediği gerekçesiyle 2021 yılında 4 bin 582 kişi mahkum edildi. Toplam 2 bin 369 dosyadan ise beraat kararı çıktı. Mahkemeler, TCK 299-301 maddeleri kapsamında yaptıkları yargılamaların ardından 4 bin 465 adet de “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verdi.







DOSYA SAYISINDA REKOR ARTIŞ VAR

Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’ne geçtiği 2018 yılının ardından TCK 299-301 kapsamında açılan dosyaların sayısındaki artış da dikkati çekti. 2018 yılında TCK 299-301 kapsamında açılan dosya sayısı 36 bin 664 olurken bu sayı 2019’da 50 binin üzerine çıktı. 2020’de 44 binden fazla yurttaş yargılanırken, 2021 yıllında açılan dosya sayısı ise 50 bine dayandı.







2014-2020 ARASI DA VAHİM

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek 2022’nin Ocak ayı itibariyle 2014-2020 yılları arasında, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan savcılıklarda görülen toplam soruşturma sayısının 160 bin 169’a olduğunu açıklamıştı. Aynı süreçte açılan kamu davası sayısının 35 bin 507 olduğuna dikkat çeken Erkek, bu süreçte söz konusu suçlama kapsamında bin 107 çocuğun yargılandığı bilgisini de paylaşmıştı.

