Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'a hakaretten 903 çocuk hakim karşısına çıkarıldı" /16 Aralık 2020 21:19

"Erdoğan'a hakaretten 903 çocuk hakim karşısına çıkarıldı"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 18 yaş altı 903 çocuğun mahkemeye çıkartıldığını ifade etti.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Özel, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla bugüne kadar 27 bin 717 dava açıldığını ve görev süresi dolmadan 9 bin 556 vatandaşın ceza aldığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, Türkiye'nin farklı illerinden çiftçilerin, borçlarının yapılandırılmasına ilişkin taleplerini iletmek için önce Tarım ve Orman Bakanlığına gittiklerini ancak amaçlarına ulaşamadıklarını, daha sonra geldikleri Meclis önünde de açıklama yapmalarına izin verilmediğini anlattı.

Özel, 2002'de 2,5 milyar lira olan çiftçinin toplam borcunun bugün 180 milyar liraya ulaştığını, öte yandan iktidarın çiftçiye 211 milyar lira destek ödemesi borcu bulunduğunu söyledi.

'7 tanesine hüküm vermişler'
CHP Grup Başkanvekili Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle bugüne kadar 27 bin 717 dava açıldığını ve görev süresi dolmadan 9 bin 556 vatandaşın ceza aldığını anlattı. 

CHP'li Özel, "Bu vatandaşların 264 tanesi 12-14 yaş arasında. 264 tane çocuğu hakim karşısına götürmüşler cumhurbaşkanına hakaretten, 12 yaşında sabileri. 15-17 yaş arasında 639, 18 yaş altı 903 evladımız, cumhurbaşkanı hazretlerine hakaretten mahkeme kapılarında. Çocuk bürolarında ifadeleri alınıyor, yargılanıyorlar ve bu çocuklardan şu ana kadar 7 tanesine de hüküm vermişler" diye konuştu.
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