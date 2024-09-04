Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a hakaretten tutuklanan fırıncı hayatını kaybetti /04 Eylül 2024 09:47

Erdoğan'a hakaretten tutuklanan fırıncı hayatını kaybetti

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, hayatını kaybetti. Kolivar daha önce 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar yaşamını yitirdi. Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN TUTUKLANMIŞTI

Kolivar, 2022 yılında katıldığı TV programındaki "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" sözleri sonrası gözaltına alınmıştı.  Kolivar'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu Kolivar'ın tahliye edilmesine karar verildi.
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