Erdoğan'a hakaretten tutuklanan fırıncı hayatını kaybetti

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar yaşamını yitirdi. Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN TUTUKLANMIŞTI



Kolivar, 2022 yılında katıldığı TV programındaki "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" sözleri sonrası gözaltına alınmıştı. Kolivar'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu Kolivar'ın tahliye edilmesine karar verildi.

