Erdoğan'a Halkbank mesajı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Türkiye büyükelçisi James Jeffrey, Reza Zarrab Davası'nın (Halkbank) Joe Biden döneminde masaya gelip-gelmeyeceğine dair bir soru üzerine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davanın masada olmasını istediğini, ancak ABD yönetiminin dış politikada kullanmak amacıyla yargıya müdahale etmeyeceğini söyledi.





İngiltere’deki Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen panelde ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Jeffrey, "Bu hiçbir zaman olumlu sonuçlanmaz ve dava siyasi ilişkilerden bağımsız olarak, kendi akışında devam edecek." dedi.





"AMERİKA BAĞIMISZI BİR KÜRT DEVLETİNİ DESTEKLEMİYOR"





Jeffrey, ABD’nin bağımsız bir Kürt devletini desteklememesinin sebebini ise, "Bağımsız bir güneydoğu Türkiye, kuzey Irak ve kuzeydoğu Suriye’nin; İran, Suriye, Türkiye ve Irak’taki etkileri çok büyük olur." diye konuştu.







Jeffrey, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin F-35 taarruz uçağı açısından güvenlik tehdidi oluşturabileceğini belirtti.





Jeffrey, buna rağmen Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şahsi olarak iyi ilişkiler geliştirdiğini söyledi.





Jeffrey, Türkiye’nin ABD ve NATO politikası için Avrasya’da çok merkezi konumda olduğunu belirtti, bunun Türkiye ile ilişkilerin önemli bir eksenini oluşturduğunu vurguladı.





Ortadoğu’ya erişimde Türkiye’nin coğrafi olarak hayati olduğuna dikkati çeken Jeffrey, "Ancak Türkiye Batı ittifakında sorun teşkil eden bir konuma geldi." dedi.





TÜRKİYE, NATO'DAN ÇIKABİLİR Mİ?





"Türkiye, NATO’dan çıkabilir mi?" sorusuna ise Jeffrey, ‘‘Herhangi bir ülke NATO’dan çıkabilir, ancak çıkartılamaz." cevabını verdi.





Türkiye’nin NATO’dan çıkmasının çok ciddi sonuçları olacağını belirten Jeffrey, Afganistan’da, Balkanlar’da ve Karadeniz’de NATO operasyonlarına verdiği destek düşünüldüğünde Türkiye’deki NATO üsleri ve ABD üsleri düşünüldüğünde bunun sonuçlarının çok kötü olacağını söyledi.





Jeffrey, ‘‘Daha da kötüsü Türkiye’nin sadece NATO’dan ayrılması değil, başka ittifaklar kurması olur bu da NATO’nun kurulmasından bu yana başına gelen en kötü darbelerden olur." dedi.





ABD İNSAN HAKLARI SİCİLİNDEN ENDİŞELİ





ABD’de de Türkiye algısında değişiklik olduğunu kaydeden Jeffrey, Demokratlar’ın Türkiye’nin insan hakları sicili konusunda haklı endişeleri olduğunu ifade etti.





Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan habere göre Jeffrey olumsuz havada Rum, Ermeni ve İsrail lobilerinin desteğinin Mavi Marmara’dan sonra ortadan kalkmasının etkili olduğunu söyledi.





Jeffrey, ayrıca Erdoğan’ın Ortadoğu’da Katar’ın müttefiki olarak Müslüman Kardeşler’in nüfuz elde etme kampanyasını desteklediği görüşünün de hâkim olduğunu belirtti.





"BIDEN DÖNEMİNDE TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ NORMALLEŞEBİLİR"





Jeffrey, Ortadoğu’da İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme anlaşmalarının akabinde ABD’nin Mısır-İsrail ve Türkiye arasında bir anlaşmayı memnunlukla karşılayacağını kaydetti.





Jeffrey, "Bu konuda özellikle Türkiye tarafında bazı işaretler gördük. Joe Biden yönetimi de bunu destekler." diye konuştu.





Joe Biden’ın başkanlık koltuğunda geçer geçmez öncelikli olarak bu konuya odaklanmasının mümkün olduğuna işaret eden Jeffrey, "Çünkü şu anki durum bizim bölgedeki tüm ittifak sistemimize gölge düşürüyor." dedi