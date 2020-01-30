Erdoğan'a hediye edilen limuzinle ilgili gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen Hyundai marka ikinci limuzinin üst üste 2 defa anahtarı kaybedildiği ortaya çıktı. CHP’li Mahmut Tanal, Erdoğan’ın muhalefete yönelik “1 koyunu kaybederler” sözlerini hatırlatarak, “Bir anahtara sahip çıkamayanlara ülke yönetimi teslim edilmez” dedi.



Başbakanlık koltuğunda oturduğu 2004 yılında Hyundai tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ikinci limuzine ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, uzun süredir hediye limuzinlerin izini sürüyordu.





Cumhurbaşkanlığı’ndan hediye 2 ‘Limuzin’ marka araçlardan birisinin kapatılan Başbakanlık tarafından 2015 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne, birisinin de TBMM’ye devredildiği bilgisini alan Tanal, bu sefer de TBMM ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapısını çalmıştı. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi imzasıyla Tanal’a verilen cevapta, Başbakanlık’tan gelen 2004 model 06 AN… plakalı Hyundai LZ Limousine marka aracın “ekonomik ömrünü doldurduğu” gerekçesiyle açık ihale usulüyle satıldığı belirtilmişti.





TBMM BAŞKANVEKİLİ BİLGİÇ: LİMUZİNİN İKİ ANAHTARI KAYBOLDU





Diğer hediye limuzine ilişkin TBMM’den beklenen cevap da geldi. CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Erdoğan adına Güney Kore’den hediye gelen limuzinin Başbakanlık tarafından 2005 yılında Meclis’e geçici olarak tahsis edildiğini aktardı. Bilgiç, 06 AN 6445 plakalı limuzinin TBMM envanterine kayıt işlemlerinin 9 Kasım 2015’te yapıldığını belirtirken, 2008-2012 yılları arasında aracın 3 adet cam değişimi, 2 adet anahtar kaybı ve 1 adet maddi hasarlı kazaya ait giderlerinin sigorta tarafından karşılandığını ifade etti.





MAKAM VE YABANCI KONUKLARIN HİZMETİNDE KULLANILDI





Meclis Başkanvekili Bilgiç, daha önce TBMM Başkanlık makam hizmetleri ile TBMM'yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve parlamento heyetlerinin ulaşım hizmetlerinde kullanılan aracın, 2018 yılının Kasım ayından itibaren kullanılmadığını, otoparka çekildiğini aktardı.





DEĞERİ 65 BİN LİRAYMIŞ





Bilgiç, söz konusu taşıtın 9 Kasım 2015 tarihinde bedelsiz yapılan devrindeki kayıtlı değeri 68 bin 307 TL olduğunu, diğer taraftan taşıtın 2020 yılı kasko değerinin 65 bin TL olduğunu açıkladı.













TBMM’NİN HEDİYE LİMUZİN AÇIKLAMASI







TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kapatılan Başbakanlık’tan TBMM’ye devredilen limuzine ilişkin soru önergesine verdiği cevaplar aynen şöyle:





Cevap 1: Mülga Başbakanlık tarafından 2005 yılında Kurumumuza geçici olarak söz konusu taşıt tahsis edilmiştir. TBMM Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Müsteşarlığı arasında 06.11.2015 tarihinde "Taşınır Devrine İlişkin Protokol” imzalanmış olup taşıtın Kurumumuz envanterine kayıt işlemleri 09.11.2015 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu taşıtın plakası 06 AN 6445'tir. 2008 - 2012 yılları arasında 3 adet cam değişimi, 2 adet anahtar kaybı ve 1 adet maddi hasarlı kazaya ait giderler sigorta tarafından karşılanmıştır. Anılan tarihten sonra söz konusu araçla herhangi bir kaza yaşanmamıştır.





Cevap 2: Soru önergenize konu olan taşıt daha önce TBMM Başkanlık makam hizmetleri ile TBMM'yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve parlamento heyetlerinin ulaşım hizmetlerinde kullanılmakta iken; 2018 yılının Kasım ayından itibaren kullanılmamaktadır. Taşıt halen TBMM resmi taşıt otoparkında bulunmaktadır.





Cevap 3: Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu” başlıklı 13'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Taşınırların edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş ... kaydedilir." hükmü yer almaktadır. Anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca "Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri” esas alınmaktadır. Bu kapsamda söz konusu taşıtın 09.11.2015 tarihinde bedelsiz yapılan devrindeki kayıtlı değeri 68.307,00 TL'dir. Diğer taraftan taşıtın 2020 yılı kasko değeri 65.000,00 TL'dir.





TANAL: BİR ANAHTARA SAHİP ÇIKMAYANLARA ÜLKE YÖNETİMİ TESLİM EDİLMEZ!





TBMM Başkanlığı’nın makam aracı olarak kullanılan limuzine ilişkin açıklamasını değerlendiren CHP’li vekil Mahmut Tanal, “Verilen cevaptan, makam aracı yapılan, yabancı ülke meclis başkanları ve parlamento heyetlerinin ulaşım hizmetlerinde kullanılan limuzinin tam 2 defa anahtarının kaybedildiğini anlıyoruz. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta muhalefete yönelik ‘Bunlara 1 koyun teslim edin, kaybeder gelirler” diyor ya, biz de diyoruz ki: ‘Makam aracının anahtarını üst üste kaybedenlere, bir anahtara sahip çıkmayanlara, emanete gözü gibi bakmayanlara, ülke yönetimi teslim edilmez’ Bir anahtara sahip çıkamayanlar, ülkeye nasıl sahip çıkacak?” şeklinde konuştu.





Diğer yandan TBMM Başkanlığı’nın otoparkında bekletilen ikinci hediye limuzinin de “ekonomik ömrünü tamamladığı” gerekçesiyle satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor.