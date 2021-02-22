Erdoğan'a herşey serbest , vatandaşa izin yok

Bununla birlikte genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sadece vefat edenin birinci derece yakınlarına izin veriliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Aralık'ta yayınladığı Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında – Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'ne göre cenaze namazlarına vefat edenlerin yakınları dahil 30 kişiden fazla kişinin katılması yasak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat'ta Elazığ’da emekli din görevlisi Abdullah Nazırlı’nın, 14 Şubat'ta eski Beelediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, dün de Hafız Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenlerine katıldı. Üç cenazede de yüzlerce kişi vardı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.



Türkiye’de de yeni bir tartışmayı başlatan cenaze törenlerine kişi kısıtlaması, İngiliz kamuoyunun da gündemine oturdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in internet sitesi, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenini manşetlerine taşıdı.

Cenaze töreniyle ilgili birçok fotoğraf ve video paylaşılan haberde, “Erdoğan cenaze törenine katılan yüzlerce insandan biriydi. Katılımcılar maske takmıştı fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmadı” ifadesi kullanıldı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Camisi’ndeki törene katıldığı hatırlatılırken, Cuma günü yaşamını yitiren Saraç’ın Erdoğan’ın çok yakın bir dostu olduğu belirtildi.

“BABAANNEMİN CENAZESİNE KATILAMADIM”





Özellikle dün Fatih Camii’nden gelen görüntüleri gören ve yasak nedeniyle en yakınlarının cenazesine bile katılamayanlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada isyan eden bir vatandaşlardan biri duygularını şöyle ifade etti:





“Ben babaannemin cenazesine gidemedim Covid yüzünden.. İşte bu yüzden bu görüntüyü hiç unutmayacağım. Sizin acınız benim acımdan daha değerli değil. Kabul etmiyorum.”





“BİZ DE İSTERDİK TÜM SEVDİKLERİMİZE SARILIP AĞLAMAK”





Bir başka mesaj da şöyle: “Bir ay önce canım babamın cenazesini sekiz kişi kaldırdık. Öyle boynumuz bükük kaldık ki anlatmak güç. Biz de isterdik tüm sevdiklerimize sarılıp ağlamak…”