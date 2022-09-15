Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a hodri meydan: '15 Temmuz faili meçhul, içeride yatanlar yatması gerekenler değil' /15 Eylül 2022 17:05

Erdoğan'a hodri meydan: '15 Temmuz faili meçhul, içeride yatanlar yatması gerekenler değil'

Oğlunu ve eski eşi Erol Olçok'u 15 Temmuz'da kaybeden Nihal Olçok, çarpıcı açıklamalara imza attı. 15 Temmuz'u faili meçhul olarak tanımlayan Olçok, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet etti. Erdoğan'a 5 sorusunun olduğunu söyledi.

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Boğaz Köprüsü’nde eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah’ı kaybeden Nihal Olçok, 15 Temmuz’un faili meçhul olduğunu söyledi. Artı TV’de katıldığı bir programda konuşan Olçok, “15 Temmuz faili mechuldür arkadaşlar benim için. İçeride yatanlar şu anda yatması gerekenler de değil. Benim için zaten en büyük şaşkınlıklardan biri (Tayip Erdoğan’ın harekete geçmemesi). Buradan talepte bulunuyorum; sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir program yapmayı öneriyorum. Sadece 5 soru soracağım. O da bu kamburdan kurtulsun ben de kurtulayım.” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ’DA ÖLENLERE ŞEHİT BİLE DEMİYORUM
Nihal Olçok, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir başka programda da benzer ifadeler kullanmıştı. Olçok, “15 Temmuz’da ölenlere şehit bile diyemiyorum. Öldüler. 15 Temmuz’da ölenler faili meçhuldür.” demişti.

Nihal Olçok bir başka açıklamasında ise “Yazılmak istenen 15 Temmuz tarihi değiştirilmesin diye Abdullah’ı vurdular.“ ifadelerini kullanmıştı.

BOĞAZ KÖPRÜSÜNDE KESKİN NİŞANCILAR VARDI
Son olarak geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Boğaz’da keskin nişancı var efendim, buna sniper diyorlar. Ama bunun ne mahkemede konusu edildi ne tutanaklarda var. Ama var. Tanıklar var. Sonra tanıklara konuşmayın denildi. Gazilere (konuşmayın) denildi. Çünkü bana anlatılan şey, Türk ordusunda böyle bir birim, keskin nişancı birimi olmadığı için devlet ve ordu çok mağdur olurmuş, şöyle olurmuş… Siz manyak mısınız dedim? Siz böyle bir şey gördünüz, sizi geldi iki üç kişi uyardı diye bu sözleri söylemekten korkuyorsanız ben sizin gaziliğinizi de sorgularım.” demişti.
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