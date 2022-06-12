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Erdoğan'a ikinci tur şoku: İlk turda almak zorunda yoksa...

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, son anket sonucunu paylaştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Erdoğan'ın karşısındaki adaylara yenildiği görülüyor.

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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yeni anketi paylaştı. 

"Cumhurbaşkanlığı seçim senaryoları: 2. tur" başlıklı ankette 'ikinci tura' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kaldığı taktirde seçmenlerin yüzde 36'sı Erdoğan'a yüzde 50'si ise Yavaş'a oy vereceğini belirtti.

Öte yandan ikinci turda Erdoğan'ın karşısındaki seçmenin yüzde 47.6'sı İBB Başkanı Ekrem İmamooğlu'na, yüzde 43.2'si İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve yüzde 42.7'si de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade etti.




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