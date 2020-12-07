Erdoğan'a ima yollu mesaj

Prof. Dr. Özgür Demirtaş şahsi Twitter hesabında "Türkiye’yi yönetenler, eğer başka ülkelere yardım edecek paramız varsa pandemide zorda kalan vatandaşlarımıza yardım edin. Daha az vergi alın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese yardım edecek paramız yoksa o zaman da bilmem kaç ülkeye yardım gönderdik demeyin..." ifadelerini kullandı.





