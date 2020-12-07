Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'a ima yollu mesaj /07 Aralık 2020 13:07

Erdoğan'a ima yollu mesaj

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Koronavirüs salgını sebebiyle bazı ülkelere yardım ediyoruz." sözleri üzerine Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ilginç bir teklifte bulundu.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş şahsi Twitter hesabında "Türkiye’yi yönetenler, eğer başka ülkelere yardım edecek paramız varsa pandemide zorda kalan vatandaşlarımıza yardım edin. Daha az vergi alın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese yardım edecek paramız yoksa o zaman da bilmem kaç ülkeye yardım gönderdik demeyin..." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın bu sözleri "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sarf ettiği sözleri ima etti." şeklinde yorumlandı. 

ERDOĞAN: 156 ÜLKEYE YARDIM ETTİK

Erdoğan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında bazı ülkelere yardım edildiğini belirterek, "Bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Salgın şartlarında gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere yönelik 16 ülkede özel programlar gerçekleştiriyoruz." demişti.


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