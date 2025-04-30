Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a İmamoğlu sorusu soran kadın gazeteciye, korumalardan sert müdahale /30 Nisan 2025 16:31

Erdoğan'a İmamoğlu sorusu soran kadın gazeteciye, korumalardan sert müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı konuşmasının ardından sorulara yanıt vermedi. Bir kadın gazetecinin Erdoğan'a yönelttiği 'Ekrem İmamoğlu' sorusunun ardından, Erdoğan'ın korumalarından gazetecilere sert müdahale geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün konuşma yaptığı AKP Grup Toplantısı sırasında CHP'yi ve isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İmamoğlu'na yönelik ağır ithamlarda bulunan Erdoğan, grup toplantısının ardından ise gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

KORUMALARDAN GAZETECİLERE SERT MÜDAHALE

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yürüdüğü sırada bir kadın gazetecinin Erdoğan'a yönelttiği 'İmamoğlu' sorusu ise korumaların sert müdahalesiyle engellendi.
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