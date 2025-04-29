Erdoğan'a İtalya ziyaretinde şok: 'İmamoğlu, hapiste bile Erdoğan’ı yenecek güçte'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya’ın başkenti Roma’ya gitti. Erdoğan’ın İtalya’ya gittiği gün, ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere Della Sera, çarpıcı bir manşetle çıktı.





“İMAMOĞLU HAPİSTE BİLE ERDOĞAN’I YENEBİLECEK GÜÇTE”

Halktv'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in röportaj verdiği Corriere Della Sera, Erdoğan’ın İtalya’ya geldiği gün "İmamoğlu, hapiste bile Erdoğan’ı yenecek güçte." ifadesini manşetine taşıdı. Özgür Özel’in röportajını yayımlayan gazete, "Erdoğan Türkiye'de bir demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüşün yaşanmadığını söyleyecektir. Politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırabilirse, o zaman Pisa Kulesi'nin düz olduğunu da inkar edilmeden söyleyebilir. Bunun yerine, ülkemizde bir darbe olduğu doğru olduğu gibi, askıda kaldığı da doğrudur." ifadelerini aktardı.





“DEMOKRASİYİ SAVUNMALARINI BEKLİYORUZ”

Özel, kendisine yöneltilen “İtalya'nın protestolar konusunda Erdoğan'a bir şey söylemesini bekliyor musunuz?” sorusuna "İtalya, demokrasi kültürünün köklü olduğu bir ülkedir ve İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış bir şehirdir. Bugün birisi Roma belediye başkanını hapse atacak olsaydı, onu desteklerdik ve İtalyanların da aynısını yapmalarını, demokrasiyi savunmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.





Avrupa’dan güçlü bir tepki gelmemesinin kendisini hayal kırıklığın uğratıp uğratmadığına ilişkin soru üzerine Özel, "Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmeler konusunda net bir tutum benimsememesi, temel değerlerine aykırıdır. Ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında İtalya gibi ülkelerin sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri çok önemlidir." sözlerini sarf etti.





“ERDOĞAN’IN TRUMP İLE KONUŞTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

CHP lideri, İmamoğlu'nu geçtiğimiz günlerde 4. kez gördüğünü ifade ederek “Sağlığı mükemmel. Ancak maksimum güvenlikli bir hapishanede kilitli olması ürkütücü. Onu ziyarete gittiğimde ayakkabılarımı bile arıyorlar." ifadelerini kullanırken “Tutuklama, Trump'ın göreve başlamasından birkaç ay sonra gerçekleşti, sizce Türk hükümeti arkasının kapalı olduğunu hissetti mi?” sorusu üzerine, "Erdoğan'ın bu şekilde hareket etmeden önce aslında Trump ile konuştuğunu düşünüyoruz." yanıtını verdi.





“BOYKOT MEDYANIN BOYKOTUDUR”

Özel, “Protestoları desteklemek için başlatılan boykot işe yarıyor mu?” sorusu üzerine ise, "Gençlerin teşvik ettiği tüketim boykotunu sadece bir günlüğüne destekledik, çünkü ekonomik krizin daha da kötüleşmesini veya küçük işletmelerin bundan zarar görmesini istemiyoruz. Yine de büyük bir başarıydı: satışlar %50 düştü. Devam ettirdiğimiz boykot medyanın boykotudur. Bu darbe girişimine tepki göstermeyen televizyon kanallarının reytingleri ve gazete satışları ciddi oranda düştü." ifadelerini kullandı.





“15 MİLYON VATANDAŞ ONU SEÇTİ”

“Ancak İmamoğlu cezaevinde kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi durumunda kimi aday göstereceksiniz?” sorusu üzerine Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı için adaydır. Tutuklanmasından birkaç gün sonra, 23 Mart'ta, Türkiye genelinde yapılan ön seçimlerde 15 milyon vatandaş onu seçti. Bu yeni bir şey değil, hatta Selahattin Demirtaş bile 2018'de ortaya çıktı. Hukuki açıdan bakıldığında, koşmasını engelleyecek hiçbir şey yok, derecesinin iptalinin hiçbir değeri yok. Seçim olsaydı onun için kampanya yapardık. Zaten bugün her çarşamba İstanbul'da ve her hafta sonu Türkiye'nin farklı bölgelerinde akşam mitingleri düzenliyoruz" açıklamasında bulundu.





CHP lideri Özel, kendisine yöneltilen “Bugün oy kullansaydık kim kazanırdı?” sorusuna ise "Bütün anketler İmamoğlu'nun ilk turda oyların yüzde 60'ını alarak Erdoğan'ı yeneceğini gösteriyor." ifadeleriyle yanıt verdi.