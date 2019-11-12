Erdoğan'a 'itibar' yetkisi: Üst sınır olmaksızın harcama yetkisi!

Ayrıca bu tür alımlarda ilana çıkılması, teminat alınması, yaklaşık maliyet hazırlanması, yeterlilik kurallarının aranması, sözleşme yapılması, alım komisyonu kurulması, belge hazırlanması zorunluluğu aranmayacak.







Hüseyin Hayatsever'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Türkiye tarafından düzenlenen uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için yapılacak mal ve hizmet alımları, daha önce Kamu İhale Yasası’nda yapılan bir değişiklikle bu yasa hükümlerinden istisna tutulmuştu.





Yasanın bu maddesine göre düzenlenen ve Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı’nın uluslararası düzenleyeceği toplantılardan Cumhurbaşkanı’nın belirleyecekleri için yapılacak mal ve hizmet alımlarının esasları belirlendi. Hangi uluslararası toplantının bu kapsama gireceğini Cumhurbaşkanı belirleyecek. Bu karar kapsamında gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlar ve toplantılar süresince düzenlenecek ikili ve çok taraflı görüşme, her türlü toplantı, basın toplantısı, kültürel, sanatsal ve turistik program ile tanıtım etkinlikleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama ya da doğrudan alım yoluyla temin edilebilecek.





Bu kapsamdaki doğrudan alım usulü için herhangi bir parasal üst sınır bulunmadığı da kararla hükme bağlandı. Ayrıca bu tür alımlarda ilana çıkılması, geçici veya kesin teminat alınması, yaklaşık maliyet hazırlanması, yeterlilik kurallarının aranması, sözleşme yapılması, alım komisyonu kurulması, belge hazırlanması zorunluluğu aranmayacak. Bu zorunlunluluklardan her birinin uygulanıp uygulanmayacağı, alımı yapan harcama biriminin takdirinde olacak.





‘TÜRKİYE’NİN İMAJI İÇİN...’





Getirilen kural muafiyetine “uluslararası toplantıların Türkiye’nin imajı için büyük önem taşıdığı ve kısıtlı zaman diliminde hızla hareket edilmesi gerekliliği” gerekçe gösterildi. Ayrıca bu tür toplantılar için yapılacak alımlarda “devletin yüksek çıkarları ile devlet itibarının gereklerine uygun hareket edilmesi” temel ilkeler arasında sayıldı.