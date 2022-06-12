Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a Karaman darbesi: “GES faizdir” /12 Haziran 2022 15:11

Erdoğan'a Karaman darbesi: “GES faizdir”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen İlahiyatçı Hayrettin Karaman, AKP Hükumeti’nin doları durdurmak için uygulamaya koyduğu GES’in faiz ödemesi olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, AKP ekonomi yönetiminin açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin faiz olduğunu ifade etti.

GES FAİZDİR ÇÜNKÜ ….
Karaman bugünkü köşesinde gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ile ilgili açıklanan sistemin bir faiz düzeni olduğunu belirtti. GES’in neden faiz olduğunu yazısında anlatan Karaman, “Çünkü açıklamada altını çizdiğim iki nitelik işlemi faizle borç şekline sokmaktadır: Devlet iç borçlanma senedi, kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi” dedi.

KARAMAN “HELAL GES” FORMÜLÜNÜ DE AÇIKLADI
Bu sistemin helal olabilmesi için gerekli şartları da sıralayan Karaman, GES’ten kazanılan paranın helal olabilmesi için senetlerin “hisse senedi”, “ortaklık senedi” olması gerektiğini öne sürerek, “Yani gelir hangi kaynaktan geliyorsa senet sahibi o kaynağa ortak olacaktır ki, onun gelirini alabilsin. Devletin böyle bir gelir kalemine ihtiyacı varsa ve halka da tasarrufu teşvik etmek istiyorsa şu formülü uygulayabilir:

Gelir getiren devlet malının mülkiyetini senetlere bölerek belli bir süre için halka açar, bu senetleri satın alanlar o mala ortak olurlar, devlet de ihtiyaç duyduğu parayı elde eder, malı yine devletin ilgili bir birimi veya kuruluşu yönetir, hâsıl olan kâr, sözleşmedeki orana göre senet sahiplerine dağıtılır.” Süre dolunca devlet, senetlerin bedelini ödeyerek malı geri alır. Kâr garanti edilemez” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a Karaman darbesi: “GES faizdir” Sonraki Haber >>

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:34