Erdoğan'a Karaman darbesi: “GES faizdir”

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, AKP ekonomi yönetiminin açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin faiz olduğunu ifade etti.







GES FAİZDİR ÇÜNKÜ ….

Karaman bugünkü köşesinde gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ile ilgili açıklanan sistemin bir faiz düzeni olduğunu belirtti. GES’in neden faiz olduğunu yazısında anlatan Karaman, “Çünkü açıklamada altını çizdiğim iki nitelik işlemi faizle borç şekline sokmaktadır: Devlet iç borçlanma senedi, kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi” dedi.





KARAMAN “HELAL GES” FORMÜLÜNÜ DE AÇIKLADI

Bu sistemin helal olabilmesi için gerekli şartları da sıralayan Karaman, GES’ten kazanılan paranın helal olabilmesi için senetlerin “hisse senedi”, “ortaklık senedi” olması gerektiğini öne sürerek, “Yani gelir hangi kaynaktan geliyorsa senet sahibi o kaynağa ortak olacaktır ki, onun gelirini alabilsin. Devletin böyle bir gelir kalemine ihtiyacı varsa ve halka da tasarrufu teşvik etmek istiyorsa şu formülü uygulayabilir:





Gelir getiren devlet malının mülkiyetini senetlere bölerek belli bir süre için halka açar, bu senetleri satın alanlar o mala ortak olurlar, devlet de ihtiyaç duyduğu parayı elde eder, malı yine devletin ilgili bir birimi veya kuruluşu yönetir, hâsıl olan kâr, sözleşmedeki orana göre senet sahiplerine dağıtılır.” Süre dolunca devlet, senetlerin bedelini ödeyerek malı geri alır. Kâr garanti edilemez” dedi.