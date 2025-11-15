Samanyolu Haber /Gündem / Erdogan'a kötü haber: Halk ‘casusluk’ ve ‘yolsuzluk’ operasyonlarına inanmadı /15 Kasım 2025 09:29

Erdogan'a kötü haber: Halk ‘casusluk’ ve ‘yolsuzluk’ operasyonlarına inanmadı

Halk, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları ve 'casusluk' suçlamalarını inandırıcı bulmadı, son ankette CHP birinci parti olarak öne çıktı.

SHABER3.COM

SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında ‘Terörsüz Türkiye’, CHP’li belediyelere operasyonlar ekonomi gibi sorular soruldu. Vatandaşların büyük kısmının yanıtı olumsuz oldu.

Kasım 2025 anketinde katılımcılara “Türkiye ekonomisi iyiye mi gider yoksa kötüye mi gider?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 60,4’ü soruyu “kötüye gider” olarak yanıtladı.

CHP ÖNDE GİDİYOR

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunu ise katılımcılar şöyle yanıtladı: CHP yüzde 25,5; AKP 24,5. Görüş belirtmeyenlerin cevabı orantısal olarak dağıtıldığında CHP yüzde 35,3; AKP yüzde 33,8 oranında oy aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” söylemlerini destekliyor musunuz?” sorusunu ise yüzde 48,1 “Desteklemiyorum” şeklinde yanıtladı. Destekleyenler ise yüzde 38,6

DEM ‘MUHALEFET’ DER

“Terörsüz Türkiye” süreciyle beraber DEM Parti seçmenlerinin olası bir seçimde, iktidar kanadına mı yoksa muhalefete mi oy vereceklerini düşünüyorsunuz?” sorusuna DEM Parti seçmeni şu yanıtı verdi: Muhalefet tarafı: Yüzde 49,4; iktidar tarafı: Yüzde 18,8; Hiçbirine/sandığa gitmezler: 17,5; Kararsızım: 10,4 ve Fikri yok: 3,9.

“Öcalan serbest bırakılmalı mı?” sorusuna “Hayır” diyenler yüzde 77,9. “Evet, bırakılmalı” diyenler ise yüzde 9,1.

BELEDİYELER OPERASYON VE CASUSLUK İNANDIRICI BULUNMADI

“Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklandılar. Bu kişilerin casusluk suçu işlediğini düşünüyor musunuz?” sorusunu ise yüzde 53,8 “Hayır” diye yanıtladı.

Katılımcılar CHP’li belediyelere yönelik üst üste yapılan operasyonlarda hükümetin adaletli davranmadığı görüşünde. Anket sonuçlarına göre AKP’li belediyelere pozitif ayrımcılık yapılıyor.
