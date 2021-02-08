Erdoğan'a mektup yayınladı, tutuklandı

Buldağ'ın İzmir’deki evinden sabahın ilk saatlerinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirildiği ve savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.







Valilikten açıklama





İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili" çalışmalarda; "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.





'Tek delil telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi'





Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Açılan soruşturmadaki tek delilin, söz konusu hesabın kurtarma numarasıyla Buldağ'ın telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi olduğunu" dile getirdi.





Sosyal medyada destek kampanyası





Tutuklanmasının ardından Buldağ için Twitter'da destek kampanyası başlatıldı.





Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ayrıca "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü'nün de İstanbul'da "suç işlemeye tahrik" suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.

