Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın o sözüne nasıl cevap verdi? /07 Kasım 2019 15:06

Erdoğan'ın o sözüne nasıl cevap verdi?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden biri olan Bülent Arınç, AKP'den yükselen itirazlara rağmen kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) sebep olduğu mağduriyetleri dile getirmeye devam ediyor. Arınç, "Yanlış uygulamadan mağdur olanların çektiği ıstırabı anlatmak için kullandığım cümledir. Eğer bu cümleyi çıplak olarak alırsanız yanlış anlamalara götürecek bir cümle. Sayın Cumhurbaşkanımızın eleştiren konuşmasını saygıyla, takdirle karşılıyorum." dedi.

KHK bir faciadır, özür diliyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, "Kanun hükmünde kararnameler (KHK) faciadır." sözlerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinden gelen eleştirileri "art niyetli yaklaşımlar" diye niteledi. 

Bugün Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Arınç gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.  Arınç masum insanların mağduriyetinin gözardı edilemeyeceğini vurguladı. 

ARINÇ: MAĞDUR OLANLARIN ISTIRABINA DİKKAT ÇEKTİM

Arınç, "Birkaç gün evvel bazı konuları içeren konuşma yaptım, videolar halinde yayınlandı. Bunun içinden sadece bir cümleyi alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu. 'KHK bir faciadır' cümlesi, konuşmamın içinde geçiyor. Evet 'KHK faciadır' cümlesi var; ama bunun önü ve arkası dinlenirse yanlış uygulamadan mağdur olanların çektiği ıstırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir." dedi. 

ERDOĞAN'A NASIL CEVAP VERDİ?

"Eğer bu cümleyi çıplak olarak alırsanız yanlış bir cümledir, yanlış anlamalara götürecek cümledir." diyen Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) eleştiren konuşmasını saygıyla takdirle karşılıyorum." diye konuştu.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç'ın "KHK faciadır." sözleri üzerine, "Esefle karşılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Üyelerinin 18 bin TL maaş aldığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi, Erdoğan başkanlığında ayda bir toplanıyor.

ARINÇ YİK'TE "KHK MAĞDURİYETİNE" DAİR 40 DAKİKA SUNUM YAPTI

Dün Erdoğan'ın başkanlığında toplanan YİK'te Arınç'ın yaklaşık 40 dakikalık KHK sunumu yaptığı belirtiliyor.

YİK üyelerine KHK uygulamaların facia olduğunu aktaran Arınç yaşanılan mağduriyetleri örneklerle anlattı.

Toplantıda KHK mağduriyetlerinin nasıl giderilebileceğine dair bir çalışma yapılması için mutabakata varıldı.
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