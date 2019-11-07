Erdoğan'ın o sözüne nasıl cevap verdi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, "Kanun hükmünde kararnameler (KHK) faciadır." sözlerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinden gelen eleştirileri "art niyetli yaklaşımlar" diye niteledi.





Bugün Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Arınç gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Arınç masum insanların mağduriyetinin gözardı edilemeyeceğini vurguladı.





ARINÇ: MAĞDUR OLANLARIN ISTIRABINA DİKKAT ÇEKTİM





Arınç, "Birkaç gün evvel bazı konuları içeren konuşma yaptım, videolar halinde yayınlandı. Bunun içinden sadece bir cümleyi alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu. 'KHK bir faciadır' cümlesi, konuşmamın içinde geçiyor. Evet 'KHK faciadır' cümlesi var; ama bunun önü ve arkası dinlenirse yanlış uygulamadan mağdur olanların çektiği ıstırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir." dedi.





ERDOĞAN'A NASIL CEVAP VERDİ?





"Eğer bu cümleyi çıplak olarak alırsanız yanlış bir cümledir, yanlış anlamalara götürecek cümledir." diyen Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) eleştiren konuşmasını saygıyla takdirle karşılıyorum." diye konuştu.







AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç'ın "KHK faciadır." sözleri üzerine, "Esefle karşılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.





Üyelerinin 18 bin TL maaş aldığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi, Erdoğan başkanlığında ayda bir toplanıyor.





ARINÇ YİK'TE "KHK MAĞDURİYETİNE" DAİR 40 DAKİKA SUNUM YAPTI



