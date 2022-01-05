Erdoğan'a Nebati'li eleştiri: 'Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Akşener AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin gündem olan ‘Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’ sözlerine atıf yaparak, “Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?” diye sordu.







Akşener’in konuşmasından satırbaşları şöyle:”Maalesef yeni yıla zam kabusuyla girdik. AK Parti iktidarı 20 Aralık akşamı faiz indiriyorum deyip aslında artırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı yüzde 50 zammı da çarptı.





Zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yılı zammını da çarpmış oldu. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun yeni yıla rekor seviyede zamlarla girdik. Artık takke düştü kel göründü. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır.





NEBATİ’Yİ METEOR GİBİ DÜŞÜRDÜN







Bu iktidarın bu saatten sonra Türkiye’ye vereceği tek şey daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Sayın Erdoğan, biz üzerimize düşeni yaptık. Seni defalarca uyardık. ‘Damat kadar başınıza taş düşsün’ derken Nureddin Nebati’yi ekonominin üzerine meteor gibi düşürdün. Sana kaç kere söyledim önce ekonomiye olan güveni tesis edeceksin, bunun başka yolu yok dedim. Hazinenin başına bakan diye getirdiğin Nebati kuyruklu yıldızı milletimiz çarpıldıkça gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Ben de sana soruyorum. Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?





O SANDIK ELBET BİRGÜN GELECEK







Bu millet sana faizi yükselt diye oy vermedi. Bu millet sana hayat şartları iyileşecek diye oy verdi. Bu millet sana daha kolay ev, araba sahibi olmak için oy verdi. Sen sözünü tutmadın milletimizle yaptığımız sözleşmeye ihanet ettin. Artık yeter, milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok. Sen istesen de istemesen de kızsan da bağırsan da millet iradesinden kaçış yok o sandık elbet bir gün gelecek. Sen milletimize tutmadığın sözlerin hesabını vereceksin.”