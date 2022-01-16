Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusu /16 Ocak 2022 12:04

Erdoğan'a 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), bazı limanların, işletme haklarının verilmesi veya devredilmesi için imzalanan sözleşme sürelerinin 49 yıla uzatılmasına ilişkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların, işletme haklarının verilmesi veya devredilmesi için imzalanan sözleşme sürelerinin 49 yıla uzatılması TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti. 

ERDOĞAN VE MİLLETVEKİLLERİNE SUÇ DUYURUSU
HKP avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kanun Teklifinde imzası olan Milletvekillerinin ve Mecliste yapılan oylamada Kanun Teklifine evet oyu veren Milletvekillerinin “Anayasa’nın 43’üncü maddesine aykırı” davrandıklarını belirterek, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“ANAYASA HÜKMÜ ÇİĞNENDİ”
Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, Limanların AKP iktidarı tarafından yerli-yabancı şirketlere, parababalarına peşkeş çekildiğini iddia etti.

Anayasa’daki “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” maddesini hatırlatan Okur, “Anayasa hükmü çiğnendi. Artık kıyılarımızda, sahil şeritlerimizde, Katarlıların, dünyada devletten en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında yer alan beşli çetenin yararı gözetiliyor” diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI
Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesindeki, “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler” sözünü hatırlatan Okur, “Mustafa Kemal önderliğinde Kuvayimilliyeci atalarımız işte bu gaflet, dalalet ve hıyanete karşı Kurtuluş Savaşı verdiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bu yiğitler, yurtseverler, ‘bağımsızlık savaşıyla yeniden vatan yaptıkları bu toprakların dağına, taşına, ormanına büyük bir kıskançlıkla sahip çık’tılar, ‘Osmanlı’nın yabancı şirketlere tanıdığı ayrıcalıklara son ver’diler; ‘demiryollarını, limanları, madenleri, ormanları her şeyi millileştir’diler” ifadelerine yer verdi.


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