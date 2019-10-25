Erdoğan'a niye bu yetki veriliyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifiyle hükûmete borçlanma yetkisine ilave olarak 2020 yılında 70 milyar liralık ilave borçlanma hakkı daha veriliyor.







2020 Merkezi İdare Bütçe Kanunu teklifine göre Hazine önümüzdeki yıl en fazla 140 milyar 56 milyon liralık iç ve dış borçlanma yapabilecek.





224 MİLYAR TL BORÇ ALINACAK





İhtiyaç duyulması halinde 7 milyar 2 milyon TL, bunun da yetmemesi halinde ikinci bir 7 milyar 2 milyon lira ek borçlanma yapabilecek. Böylece Hazine toplamda 154 milyar lira borçlanacaktı.





Yeni teklif kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanınan 70 milyar liralık ilave borçlanma yetkisi ile toplam borçlanma 224 milyar lirayı aşacak.