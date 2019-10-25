Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'a niye bu yetki veriliyor? /25 Ekim 2019 12:24

Erdoğan'a niye bu yetki veriliyor?

2019 yılında bütçe açığının 130 milyar TL'yi aşması beklenirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 70 milyar lira borçlanma yetkisi tanınacak. Bu yetki 2020 yılı bütçesinde açığın 2019 yılındaki açığı geride bırakacağı anlamına geliyor.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifiyle hükûmete borçlanma yetkisine ilave olarak 2020 yılında 70 milyar liralık ilave borçlanma hakkı daha veriliyor. 

2020 Merkezi İdare Bütçe Kanunu teklifine göre Hazine önümüzdeki yıl en fazla 140 milyar 56 milyon liralık iç ve dış borçlanma yapabilecek. 

224 MİLYAR TL BORÇ ALINACAK

İhtiyaç duyulması halinde 7 milyar 2 milyon TL, bunun da yetmemesi halinde ikinci bir 7 milyar 2 milyon lira ek borçlanma yapabilecek. Böylece Hazine toplamda 154 milyar lira borçlanacaktı. 

Yeni teklif kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanınan 70 milyar liralık ilave borçlanma yetkisi ile toplam borçlanma 224 milyar lirayı aşacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a niye bu yetki veriliyor? Sonraki Haber >>

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:21:36