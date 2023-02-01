Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'a 'Organize işler'li gönderme: Bay bay hepiniz /01 Şubat 2023 15:57

Erdoğan'a 'Organize işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Organize İşler filminin ünlü sahnesiyle yanıt verdi.

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında kendisini "Bay Bay Kemal” ifadeleriyle hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filminde yer alan bir sahne ile yanıt verdi. CHP liderinin "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı..." ifadeleriyle paylaştığı videoda 'By Bye Love' şarkısının 'By Bye Happiness' sözleri yer aldı.

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"BEN KEMAL GELİYORUM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "beşli çete" olarak anılan iktidara yakın iş insanlarını "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; Ben Kemal geliyorum" ifadeleriyle uyarmıştı. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Erdoğan ise "Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal" diye konuşmuştu.

Everly Brothers’ın “Bye Bye Love” şarkısının yer aldığı videoyu Kılıçdaroğlu, “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı…” notuyla yayımladı.


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