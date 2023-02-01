Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filminde yer alan bir sahne ile yanıt verdi. CHP liderinin "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı..." ifadeleriyle paylaştığı videoda 'By Bye Love' şarkısının 'By Bye Happiness' sözleri yer aldı.
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Kılıçdaroğlu: Seçimin ertesi günü telefonları acı acı çalacak; 'Ben Kemal, geliyorum!'Kılıçdaroğlu: Seçimin ertesi günü telefonları acı acı çalacak; 'Ben Kemal, geliyorum!'
"BEN KEMAL GELİYORUM"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "beşli çete" olarak anılan iktidara yakın iş insanlarını "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; Ben Kemal geliyorum" ifadeleriyle uyarmıştı. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Erdoğan ise "Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal" diye konuşmuştu.
Everly Brothers’ın “Bye Bye Love” şarkısının yer aldığı videoyu Kılıçdaroğlu, “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı…” notuyla yayımladı.