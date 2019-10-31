Erdoğan'a öyle bir cevap verdi ki...





DÖRT MAKAM ARABASI VARKEN, 80 MİLYON TL NİYE HARCANDI?





Karaduman, Kanal 42'de yayınlanan "İzdüşüm" isimli programda şunları söyledi: "Devlet, Cumhurbaşkanının maaşını 81 bin TL yapmak zorunda, ama vatandaşa gelince iş bulmak zorunda değil. Devlet dört tane makam arabasına (Mercedes Maybach) böylesi bir ortamda 80 milyon lira vermek zorunda, ama vatandaşa iş bulmak zorunda değil."





"Devlet kendi yakınlarına iş bulmak zorunda, kendi yandaşlarına iş bulmak zorunda, ama vatandaşlara iş bulmak zorunda değil." diyen Karaduman, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir günlük harcamasına da dikkati çekti.





Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krize rağmen Saray'da lüks harcamalara devam ettiğini söyledi.





SARAY'A HER GÜN 4,5 MİLYON TL HARCANIRKEN PARA VAR!





Karaduman, "Eski parayla 4,5 trilyon liranın (4,5 milyon TL) üzerine çıkmış vaziyette. Yani devlet Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na günde 4,5 trilyon vermek zorunda, ama öbür tarafa gelince vatandaşa iş bulmak zorunda değil." dedi.





"Devlet bunu sağlamayacaksa niçin var?" sorusunu yönelten Karaduman, "İnsanların geleceğinin daha iyi bir şekilde olmasını teminat altına almayacaksa insanların daha mutlu müreffeh bir şekilde yaşaması için değil ise soruyorum size devlet niçin var?" ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Her üniversite mezunu iş sahibi olacak diye bir şey yok." sözlerine tepki gösterdi.