Erdoğan'a özel helikopter pisti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ağustos ayında AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman’ın Tonya Erikbeli yaylasındaki otelinin açılışını yapmıştı. Konuşmasında yayladaki otele ulaşmanın fazla zaman aldığını anlatan Erdoğan, en kısa zamanda buraya bir helikopter pisti yapılması gerektiğini söyledi.



Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre Erdoğan’ın sözlerinin ardından jet hızıyla ihale açıldı. Ulaştırma Bakanlığı’nda hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir taraftan uygun yer arandı, diğer taraftan teknik dökümanlar hazırlandı. Jet hızıyla şartname bitirildi. 15 Kasım’da ihale için onay verildi. İhale, kanunda deprem, sel gibi olağanüstü durumlar için öngörülen ancak, AKP döneminde sıradan hale gelen istisna 21b-Pazarlık Usulüyle 19 Kasım’da yapıldı.













Yaklaşık maliyeti 4 milyon 236 bin TL olarak belirlenen ihale, özel olarak davet edilenler arasında gizli kapaklı gerçekleştirildi. En yüksek teklif 4 milyon 211 bin TL oldu. İhale, 4 milyon 98 bin TL’ye Aliyazıcıoğlu İnşaat’a verildi. Böylece, çevresinde başka hiçbir işletme olmayan, sadece 70 odalı otele, devlet kasasından özel helikopter pisti yapılmasının önü açıldı.