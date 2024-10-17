Erdoğan'a özendi, vatandaşın sırtından 1 milyarlık Saray yapıyor

2021 yılından bu yana “Pendik Belediyesi Ana Hizmet Binası” adı altında bir yvru saray inşa ediliyor. İstanbul Pendik Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Cin’in, 2025 yılında Performans Programı’nda belediye binasının maliyetinin 1 milyar TL olduğu açıklandı. Pendik Belediyesi, 2021 yılından beri söz konusu belediye binası için üç ayrı ihale yaptı.







2021 yılında gerçekleştirilen ilk ihale ile 136 milyon 250 bin, 2023’teki ihale ile de 289 milyon TL’lik sözleşmelere imza atılırken 10 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü ihale ise henüz sonuçlanmadı.





2025 YILINDA TAMAMLANACAK



BirGün’den İsmail Arı’nın aktardığına göre, Pencik Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Avukat Onur Uğur, belediye binasına 1 milyar TL harcanmasına tepki gösterirken “Yeni belediye binasının yapım süreci ve maliyetleri tam anlamıyla bir skandaldır. İlk olarak 2021 yılında 136 milyon 250 bin TL bedelle ‘anahtar teslim götürü bedel’ şeklinde ihale edilen proje, yüklenici firmanın işi tamamlayamaması üzerine feshedildi. Ardından aynı proje, belediyenin kendi iştiraki olan Penyapsan’a 289 milyon TL bedelle verildi. Ancak bu da yeterli olmamış olacak ki Performans Programı’nda binanın tamamlanması için 2025 yılı hedeflenmiş ve toplam maliyetin 1 milyar TL olduğu belirtilmiştir” açıklamasında bulundu.





İSRAF BELEDİYECİLİĞİ



“Bu maliyet artışı ve projenin sürekli ertelenmesi, kamu kaynaklarının nasıl israf edildiğinin açık bir göstergesidir” ifadelerini kaydeden Uğur, “Vatandaşın vergileriyle finanse edilen bu projede şeffaflık ve hesap verebilirlikten eser yoktur. Maliyetlerin neredeyse on katına çıkması, belediyenin finansal yönetimindeki ciddi zafiyetleri ortaya koymaktadır. Pendik gibi sosyo ekonomik seviyesi düşük, nüfusu yüksek olan bir ilçe için tabiri caizse bir saray inşa etmek açık ve net şekilde israf belediyeciliğinin bir örneğidir.” söyleminde bulundu.





Emekliler be öğrenciler için çok faydalı yatırımlar yapılabilecekken bu mega bütçeyi binaya harcamanın halktan kopukluğun en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Uğur, “Gerçi bu halktan kopukluğu son yerel seçim çalışmalarında da açıkça gördük. Pendik’te pazarlara dahi inemediler, halkla bir araya gelmekten imtina ettiler. Dolayısıyla biz bu sözde itibardan tasarruf olmaz yaklaşımına karşıyız.” ifadelerini kullandı.