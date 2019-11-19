Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a PTT'den üzerinde 'siyanür içilecek' yazılı mektup yolladı /19 Kasım 2019 16:58

Erdoğan'a PTT'den üzerinde 'siyanür içilecek' yazılı mektup yolladı

Kahramanmaraş'ta Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' yazması üzerine AFAD alarma geçti.

SHABER3.COM

Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.

Sakarya Mahallesi’ndeki PTT şubesine giden K.P., Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerine 'Siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD’a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine PTT’ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı.

Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu. Öte yandan mektubun sahibi K.P.’yi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a PTT'den üzerinde 'siyanür içilecek' yazılı... Sonraki Haber >>

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

'Abim ölüyor kurtarın'

'Abim ölüyor kurtarın'

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:16:46