Erdoğan'a Putin benzetmesi

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fransız Senatosu'ndan milletvekilleri, Senatör Laurence Cohen'in öncülüğünde bir ortak bir bildiri yayımlayarak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki PKKPYD unsurlarına yönelik olası operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.
Komünist, Cumhuriyetçi, Yurttaş ve Ekolojistler (CRCE) grubunun inisiyatifinde hazırlanan bildiriye farklı siyasi gruplardan 102 senatör imza attı.
RUSYA BENZETMESİ
Bildiride, "Vladimir Putin'in Rusya'sı, Ukrayna'da savaş suçlarını çoğaltırken, Recep Tayyip Erdoğan da Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere karşı kana susamış bir saldırı daha başlatmayı planlıyor" ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakından onay almaya çalıştığının savunulduğu bildiride, Türkiye'nin bu uğurda, Ukrayna'daki çatışma süresince pekiştirdiği, "NATO'daki statüsünden faydalandığı" öne sürüldü.
PKK'YA ÖVGÜ
Bildiride, "Dün, cesaretleri, kararlılıkları ve kahramanlıkları nedeniyle onları öven insanlar bugün unutmuş görünüyorlar. Erdoğan'ın ordusunun, Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri ile terör örgütü PKK ve Suriye kolu PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı faaliyetleri övüldü.