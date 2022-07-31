Erdoğan'a Putin benzetmesi

RUSYA BENZETMESİ





PKK'YA ÖVGÜ





Türkiye terör hedeflerine karşı Suriye'de yeni bir operasyona hazırlanırken, Komünist, Cumhuriyetçi, Yurttaş ve Ekolojistlerden oluşan 102 Fransız milletvekilinin Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren bir bildiri yayımladığı aktarıldı. PKK'nın övüldüğü bildiride Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Suriye'deki operasyonlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzetildiği belirtildi.Fransız Senatosu'ndan milletvekilleri, Senatör Laurence Cohen'in öncülüğünde bir ortak bir bildiri yayımlayarak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki PKKPYD unsurlarına yönelik olası operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.Komünist, Cumhuriyetçi, Yurttaş ve Ekolojistler (CRCE) grubunun inisiyatifinde hazırlanan bildiriye farklı siyasi gruplardan 102 senatör imza attı.Bildiride, "Vladimir Putin'in Rusya'sı, Ukrayna'da savaş suçlarını çoğaltırken, Recep Tayyip Erdoğan da Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere karşı kana susamış bir saldırı daha başlatmayı planlıyor" ifadeleri yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakından onay almaya çalıştığının savunulduğu bildiride, Türkiye'nin bu uğurda, Ukrayna'daki çatışma süresince pekiştirdiği, "NATO'daki statüsünden faydalandığı" öne sürüldü.Bildiride, "Dün, cesaretleri, kararlılıkları ve kahramanlıkları nedeniyle onları öven insanlar bugün unutmuş görünüyorlar. Erdoğan'ın ordusunun, Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri ile terör örgütü PKK ve Suriye kolu PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı faaliyetleri övüldü.