Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'a Putin benzetmesi /31 Temmuz 2022 15:51

Erdoğan'a Putin benzetmesi

Komünist, Cumhuriyetçi, Yurttaş ve Ekolojistlerden oluşan 102 Fransız milletvekili Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirirerek PKK'yı övdü. Bir bildiri yayımlayan vekiller, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise Suriye'deki operasyonlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzetti.

SHABER3.COM

Türkiye terör hedeflerine karşı Suriye'de yeni bir operasyona hazırlanırken, Komünist, Cumhuriyetçi, Yurttaş ve Ekolojistlerden oluşan 102 Fransız milletvekilinin Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren bir bildiri yayımladığı aktarıldı. PKK'nın övüldüğü bildiride Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Suriye'deki operasyonlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzetildiği belirtildi.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fransız Senatosu'ndan milletvekilleri, Senatör Laurence Cohen'in öncülüğünde bir ortak bir bildiri yayımlayarak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki PKKPYD unsurlarına yönelik olası operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.

Komünist, Cumhuriyetçi, Yurttaş ve Ekolojistler (CRCE) grubunun inisiyatifinde hazırlanan bildiriye farklı siyasi gruplardan 102 senatör imza attı.

RUSYA BENZETMESİ

Bildiride, "Vladimir Putin'in Rusya'sı, Ukrayna'da savaş suçlarını çoğaltırken, Recep Tayyip Erdoğan da Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere karşı kana susamış bir saldırı daha başlatmayı planlıyor" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakından onay almaya çalıştığının savunulduğu bildiride, Türkiye'nin bu uğurda, Ukrayna'daki çatışma süresince pekiştirdiği, "NATO'daki statüsünden faydalandığı" öne sürüldü.

PKK'YA ÖVGÜ

Bildiride, "Dün, cesaretleri, kararlılıkları ve kahramanlıkları nedeniyle onları öven insanlar bugün unutmuş görünüyorlar. Erdoğan'ın ordusunun, Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri ile terör örgütü PKK ve Suriye kolu PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı faaliyetleri övüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a Putin benzetmesi Sonraki Haber >>

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:30