Erdoğan'a 'Reisim' derken diye sitem etti Bayraktar: Beni haksız yere attığına inanıyorum

17/25 Aralık davasında yargılanan beş bakandan biri olan Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından yine sitem mesajı iletti. 17/25 Aralık davası için sık sık atıfta bulunan, 'benim bu davayla ilgim yok' diyen Bayraktar bugün de, kendisinin görevden alınma konusunu gündeme getirdi, şunları yazdı:





Sn.R.T.ERDOĞAN 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek Başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum. Ancak Partimden ve Reisten ayrılmadım, evime geldim işime bakıyorum. Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir.