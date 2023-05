Erdoğan'a resti çekti: Ne sen ne uydurma yargı kararları...

Sözcü'de yer alan habere göre Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un Fethi töreninde seçim sonuçlarını değerlendirdi.



“ÜLKEM ADINA SONUÇLARDAN DÜŞÜNCELİ VE KAYGILIYIM”



İmamoğlu, şunları söyledi:



* “Dün bir seçim bitti. Elbette düşüncelerim var. Millet iradesine katkı sunan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonucun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İktidarın neden olduğu olumsuzluklara rağmen Millet İttifakı olarak seçimi kazanamadık. Üzgünüm. Her sözü inanarak söylemiş biri olarak ülkem adına sonuçlardan düşünceli ve kaygılıyım.



* Bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize her koşulda vazgeçmeden devam edeceğim, devam edeceğiz.



* Milletimiz yetkiyi Cumhur İttifakı’nın adayına vermiştir. Mazeretimiz yok ama adaletsiz koşullar vardır. Ne yazık ki kutuplaştırma, hakaret ve iftira dili vardır. Demokrasi tarihimizde olumsuz izler vardır. Bunlar telafi edeceğiz.



“ÜLKEDEKİ DEĞİŞİM İRADESİNİ SİL BAŞTAN İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ”



* Seçim sonuçlarının bizim adımıza beklenmedik olduğu da ortadadır. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak gönül seferberliğini tam olarak kuramadık. Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Mücadele kararlılığına sahip olduğumuz konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın.



* Umut ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Size söz veriyorum, her zaman doğru olduğuna inandığımız için çıktığımız bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.



* O yolda daha hızlı koşacağım. Bu yola birtakım isimler koyanlar olabilir. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Geleceği hepinizle birlikte temsil ediyoruz.



ERDOĞAN’A REST ÇEKTİ



* Birisi hâlâ İstanbul'un iradesine saygı duymayabilir. Birisi, bugün bile Türkiye'yi değil de İstanbul'u yanında arıyor olabilir. Hayal kurmasının bir mahsuru yok. Dün, dün de kaldı cancağzım. Yeni şeyleri biz söylüyoruz. Ne sen, ne de uydurma yargı kararları, İstanbul'u zorla teslim alamayacak. Çünkü biz İstanbul'u fethetmedik, biz gönülleri fethettik gönülleri.



* Yürümekte olduğumuz bu doğru ve haklı yolda artık herkes bu sürecin en çalışkan neferi olmayı kendisine görev görecek. Mutlaka başaracağız. Bu güzel ülke mutlaka özgür, adil, refah içinde ve demokratik bir ülke olacak. Kimse kendisini umutsuz hissetmesin.



* Bugün önümüzdeki güçlüklerin neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonu gelmeyen bir otoriterleşme, tehlikeli kamplaşma, ortak geleceğimizi tehdit eden ekonomik çöküntü ve ne yazık ki sığınmacı sorunu en çok canımızı sıkan işler. Ve insanların bir şey öğrenemediği yetersiz eğitim sistemi.



“HATALARIMIZDAN, EKSİKLERİMİZDEN DERS ÇIKARACAĞIZ”



* Daha adil bir hayat ve daha eşit fırsatlar için yol yürümeye hazır mıyız. Her çocuk için daha iyi hayat koşulları için, daha iyi sağlık imkanları için hazır mıyız? Artık değişim kazansın demek için hazır mıyız? Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya hazır mıyız?



* Hatalarımızdan, eksiklerimizden ders çıkaracağız. Sırt sırta verirsek ve inanırsak en imkansız görünenlerin imkansız olmadığını göstereceğiz. Hep birlikte bu ülkenin değişim isteyen milyonlarıyla birlikte yapacağız.”