Erdoğan'a 'Roma' cevabı: 'Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:





"AK Partili belediye başkanlarına şunu söylüyorum 'umarım ilçenizin gelmiş geçmiş en başarılı 5 yılını yaşatırsınız'. Her belediye başkanı en başarılı 5 yılını yaşasın, Bu şehirli kazanacak. İBB de bunda kazançlı çıkacak. Ben yol arkadaşımı rakip olsun diye destekliyorsam halka hizmeti daha iyi yapsın diye destekliyorum.





Her şey bir etken. Ekonomi de bir etken. 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ay fark var. 2023'te daha kötü bir ekonomi vardı. Depremi yaşamış, moral motivasyonu sıfır. Tek başına ekonomi yetseydi o gün de kazanabilirdik ama o gün hatalar yaptık.





2024'e doğru doğruları inşa ederek kazandık. 2024 seçiminin kahramanı millettir, milletin vicdanıdır. 2024'te bize oy verilebilecek zemini oluşturduk. Biz değişimi yaptık. Zemini oluşturduk, vatandaş bize oy verdi. Seçimin kahramanı vatandaştır. 2024 seçiminde de bize oy verebilecek bir kısım seçmen sandığa gitmedi. Bizim aldığımız oy biraz daha yüksek olabilirdi.”





“KILIÇDAROĞLU’NUN BANA KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

‘Kemal Bey söylemiyor ama çok net bir şekilde anlaşılıyor ki size kırgın, neden size kırgın?’ sorusunun sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:





"Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulaşamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim."





Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında kendisine sorulan "Sırtımdan hançerleyenler var" sözlerine ilişkin şunları söylemişti:





"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."





"Kemal Bey sürekli hançerlendiğini söylüyor bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde?" sorusuna İmamoğlu "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım" cevabını verdi.





MANSUR YAVAŞ'LA ARANIZDA REKABET VAR MI?

"Mansur Yavaş’la aranızda bir rekabet var mı?" sorusu üzerine ise İmamoğlu "Olmaz olur mu ilk günden beri var ama bizimki hizmet rekabeti. Aramızdaki rekabet olsa olsa hizmet rekabeti olur. Sayın Yavaş'la hizmet rekabetimiz var. Daha iyi hizmet nasıl ederiz üzerine bir rekabet. Cebimde bir formül var onu göstermeyeyim diye değil, biz ortak çalışıyoruz. Biz müzakere masalarımızı inşallah daha fazla güçlendireceğiz. 11 büyükşehir belediye başkamızla müzakere masalarımızı yürüteceğiz, güçlendireceğiz. 40 kez toplantı yaptık başkanlarla. Bizim aramızda çekişme olmaz, hizmet rekabeti olur. Aramızda dostluk, muhabbet olur. Memleket meselesinin konuşulduğu yerde kavga değil müzakere, çatışma değil uzlaşma olur. İkimizin de fıtratında böyle bir şey yok. 2 gün önce aradım konuştum. Çok değerli bir daire başkanı vefat etmişti, başsağlığı diledim. Ankara'ya gittiğimde uğrarım mutlaka, uğrayamazsam ararım. Diğer başkanlarımızla da aramız çok iyidir" dedi.





Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma gezisi üzerine söylediklerine yönelik "Sayın cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? Almanya cumhurbaşkanı bile 1 uçak kullanırken, sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede. İsrafın daniskasını anlatırım saatlerce" dedi.