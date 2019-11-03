Erdoğan Şanlıurfa'da protesto edildi

Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte ziyarete bulunduğu sırada bir grup Şanlıurfaspor taraftarı "Urfaspor düşüyor yetkililer nerede?" diye protestoda bulundu.





Suriye sınırındaki Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte ziyaret ettiği Şanlıurfa Valiliğinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçti. Belediyede terör örgütünün havan ve roket mermileriyle yaptığı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed bebeğin ailesi ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.





Belediye binasının çıkışında kent merkezinde yaya olarak dolaşan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Erdoğan'ın yürüyüşü sırasında bir grup Şanlıurfaspor taraftarı "Urfaspor düşüyor yetkililer nerede?" diye protestoda bulundu.